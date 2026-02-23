Angelini Pharma e Quiver Bioscience annunciano la sigla di un accordo di collaborazione per la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione di nuove terapie per le epilessie genetiche

ROMA, ITALIA e CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS--(BUSINESS WIRE)--Angelini Pharma, azienda farmaceutica parte del Gruppo Angelini Industries e Quiver Bioscience (“Quiver”), azienda specializzata in tecnologie per la scoperta e lo sviluppo di terapie innovative per il trattamento dei disturbi del sistema nervoso centrale (CNS), hanno annunciato oggi la sigla di collaborazione per la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione di nuove terapie per le epilessie genetiche. La collaborazione integra le competenze di Quiver nella scoperta di farmaci, nei data asset e nei modelli di intelligenza artificiale (AI) con la consolidata esperienza di Angelini Pharma nella salute del cervello e nello sviluppo di soluzioni terapeutiche per l’epilessia.

In base ai termini dell’accordo pluriennale, Quiver riceverà un pagamento anticipato e un supporto per specifiche attività di ricerca, oltre a ulteriori fee di licenza che garantiranno ad Angelini Pharma l’accesso esclusivo ai dati generati nell’ambito della collaborazione durante il periodo di ricerca. Quiver potrà beneficiare di ulteriori compensi in milestone nelle fasi di sviluppo e commercializzazione, per un totale complessivo fino a circa 120 milioni di dollari, nonché royalty aggiuntive a seguito della selezione, da parte di Angelini, dei target farmacologici identificati grazie alla collaborazione.

“Le prospettive della nostra collaborazione con Quiver Bioscience sono molto promettenti”, ha dichiarato Rafal Kaminski, MD, PhD, Chief Scientific Officer di Angelini Pharma. “L’obiettivo è generare nuove evidenze scientifiche con un livello di ampiezza e profondità senza precedenti in quest’area di ricerca. Attraverso l’applicazione di tecnologie all’avanguardia e di approcci avanzati di analisi dei dati, inclusa l’intelligenza artificiale, questa partnership consentirà di sviluppare un set di dati unico a supporto del futuro sviluppo di terapie innovative.”

Nell’ambito di questa collaborazione, Angelini Pharma farà leva sulla piattaforma tecnologica di Quiver per approfondire la comprensione di un ampio spettro di Encefalopatie dello Sviluppo ed Epilettiche (Developmental and Epileptic Encephalopathies, DEEs). Le DEEs rappresentano un gruppo di malattie rare che colpiscono bambini in tutto il mondo, causando un insieme di sintomi neuroevolutivi e gravi crisi epilettiche farmacoresistenti associate a mutazioni genetiche. Sebbene spesso determinate da mutazioni geniche, nella maggior parte dei casi le conseguenze funzionali e molecolari di tali alterazioni non sono ancora pienamente comprese. Nonostante l’introduzione di recenti terapie approvate per alcune DEEs, permane un significativo bisogno clinico insoddisfatto di trattamenti più efficaci. La piattaforma avanzata di Quiver combina modelli neuronali umani con tecnologie di trascrittomica a singola cellula, elettrofisiologia ottica e intelligenza artificiale, con l’obiettivo di accelerare la scoperta di terapie di precisione per queste patologie complesse. L’obiettivo finale della partnership siglata oggi è identificare e sviluppare terapie differenziate in grado di affrontare più forme di DEEs.

“Siamo entusiasti di avviare questa collaborazione con l’eccellente team di Angelini Pharma”, ha dichiarato Graham T. Dempsey, PhD, Co-fondatore e Chief Executive Officer di Quiver Bioscience. “Insieme perseguiremo un approccio innovativo, reso possibile e unico dalla piattaforma tecnologica di Quiver. Sfruttando le alterazioni elettrofisiologiche in risposta a perturbazioni genetiche come principale classificatore neuronale e integrando dati multimodali correlati, puntiamo a collegare i fenotipi funzionali ai relativi meccanismi molecolari. Guardiamo con fiducia alla traduzione di questa ricerca in nuovi medicinali per un’area terapeutica che necessita urgentemente di innovazione.”

“Questa nuova partnership rappresenta un ulteriore passo avanti nel perseguimento delle nostre priorità strategiche, nel rafforzamento della nostra presenza globale e nella potenziale espansione della nostra pipeline di farmaci innovativi e candidati promettenti”, ha dichiarato Sergio Marullo di Condojanni, Chief Executive Officer di Angelini Pharma. “Si inserisce in un percorso che negli ultimi due anni ci ha visto protagonisti di acquisizioni strategiche e accordi di collaborazione e contribuirà a consolidare ulteriormente la nostra leadership e il nostro portafoglio nell’ambito della salute del cervello.”

Destum Partners ha agito in qualità di advisor finanziario di Quiver Bioscience per l’operazione.

Quiver Bioscience

Quiver Bioscience è un’azienda biotecnologica focalizzata sull’accelerazione della scoperta di terapie basate su evidenze empiriche e supportate dall’intelligenza artificiale, in grado di offrire un valore trasformativo ai pazienti affetti da malattie neurologiche. Quiver ha costruito il primo atlante delle perturbazioni del comportamento neuronale, utilizzando la piattaforma proprietaria Genomic Positioning System (GPS), che consente un’identificazione precisa dei bersagli terapeutici, la validazione funzionale e la valutazione della sicurezza. L’approccio “empirical-in-a-loop” integra modelli neuronali umani scalabili, elettrofisiologia ottica avanzata a singola cellula e tecniche multi-omiche, insieme a modelli di machine learning e modelli surrogati, per individuare nuovi target terapeutici e molecole candidate ottimali. Per maggiori informazioni, incluse le pubblicazioni scientifiche che descrivono l’applicazione della piattaforma GPS di Quiver alla scoperta di farmaci, visita www.quiverbioscience.com.

Angelini Pharma

Angelini Pharma è un'azienda farmaceutica internazionale parte del gruppo Angelini Industries. L’azienda ricerca sviluppa e commercializza soluzioni per la salute con particolare attenzione alle aree della salute del cervello, compresa la salute mentale e l'epilessia, e del mercato Consumer. Fondata in Italia all'inizio del XX secolo, Angelini Pharma opera direttamente in 20 Paesi, impiegando più di 3.000 persone. I suoi prodotti sono commercializzati in oltre 70 Paesi attraverso alleanze strategiche con i principali gruppi farmaceutici internazionali. Per maggiori informazioni su Angelini Pharma visitare il sito https://www.angelinipharma.com.

Angelini Industries

Angelini Industries è un gruppo industriale multinazionale fondato ad Ancona nel 1919 da Francesco Angelini. Oggi rappresenta una realtà industriale solida e articolata che impiega circa 5.600 dipendenti e opera in 21 Paesi del mondo con ricavi per 1,6 miliardi di euro. Angelini Industries opera nei settori Salute, Tecnologia industriale e Largo Consumo. Guidato dalla famiglia Angelini da oltre 100 anni, il gruppo industriale si caratterizza per una strategia di investimenti focalizzata sulla crescita, un modello di governance che unisce la visione a lungo termine delle aziende familiari con le pratiche delle società quotate, una conoscenza approfondita dei mercati e dei settori di business, e un impegno a promuovere una crescita sostenibile per persone, comunità, ecosistemi e pianeta.

www.angeliniindustries.com