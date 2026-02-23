CoolMPS™ 600: nauwkeurige en betaalbare lange MPS/NGS-reads op een mid-throughput platform

BASEL, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--Swiss Rockets AG maakt bekend dat haar CoolMPS 600 mid-throughput sequencer met geavanceerde chemie en nieuwe MPS/NGS-readlengte in het tweede kwartaal van 2026 beschikbaar wordt.

Mogelijk gemaakt door haar exclusieve licentie van CoolMPS-technologie, ontwikkelt Swiss Rockets AG sinds augustus 2025 haar eerste sequencer, CoolMPS 600, via contract-R&D met Complete Genomics. Het platform maakt gebruik van de eigen CoolMPS™-chemie van het bedrijf, gebaseerd op antilichamen, gecombineerd met DNBSEQ™, een echte PCR-vrije DNA-nanoarray-technologie.

Los daarvan maakte Swiss Rockets AG bekend dat het een definitief akkoord is aangegaan om 100% eigenaar van Complete Genomics te worden.

