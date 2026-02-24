proteanTecs 与孤波科技强强联手，为先进半导体系统提供统一分析解决方案

以色列海法与中国上海--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 先进电子产品深度数据健康与性能监控解决方案的领先提供商 proteanTecs® 与中国首家硅后工作流自动化解决方案提供商上海孤波科技有限公司（Gubo Technologies Co., Ltd.）今日宣布建立合作关系，携手提供联合半导体分析解决方案。这项合作旨在为先进电子设备提供涵盖芯片与系统全生命周期内良率、质量、性能及可靠性的广泛而可行的深入见解。

随着各公司加速技术研发以支持大规模人工智能应用，半导体行业正经历快速变革。这一转变对全球高性能计算、数据中心、云基础设施、汽车电子及电信市场的能效、计算性能和运营可靠性提出了更高要求。应对这些挑战，需要更深入地了解设备在整个生产和生命周期内的运行情况。

通过此次合作，proteanTecs 与孤波科技计划提供互补的集成解决方案，发挥双方各自的技术领先优势，助力实现设备生产各阶段的数据驱动决策。整合方案将融合 proteanTecs 的片上智能体（Agents）和高级分析技术，以及孤波科技的 OneData 平台与云端分析能力。该整合解决方案将覆盖设计、制造及现场运行全流程，实现从早期芯片点亮（Bring -up）到大规模量产及部署的统一分析与可视化洞察。

“通过与 proteanTecs 合作，我们能够对芯片及系统的健康状态、性能表现和可靠性提供高精度的预测能力，”孤波科技首席技术官周浩表示。“将 proteanTecs 的遥测数据集成至我们的 OneData 平台，能使我们的共同客户从其数据中获取更大价值，并在整个半导体供应链中应用业界顶尖的分析技术。”

“人工智能创新对整个电子行业的每瓦性能、成本效益及系统韧性提出了前所未有的要求，而这些挑战必须以可扩展的方式进行应对，”proteanTecs 工程与客户成功执行副总裁亚历克斯·布拉克（Alex Burlak）表示。“许多领先企业已依托于孤波科技进行SoC的生产分析。通过将其先进的数据平台与 proteanTecs 的深度数据监控及分析能力相结合，我们能够在整个生产和运营过程中实现前所未有的可视性，优化制造流程，并将对设备运行状况的洞察延伸至其全生命周期。我们非常高兴能开展合作，并为我们的共同客户创造更多价值。”

关于 proteanTecs

proteanTecs 是先进电子监控领域深度数据分析解决方案的领先提供商。公司深受数据中心、汽车、通信及移动市场全球领军企业的信赖，提供从生产到现场部署的全流程系统健康与性能监控服务。通过将机器学习技术应用于片上监控器所生成的新型数据，公司的深度数据分析解决方案提供了无与伦比的可视性与可操作见解，从而推动产品质量与可靠性达到全新高度。公司成立于 2017 年，由全球顶尖投资机构支持，总部位于以色列，并在美国、印度、台湾地区和日本设有办事处。欲了解更多信息，请访问 www.proteanTecs.com。

关于孤波科技

上海孤波科技有限公司（Shanghai Gubo Technologies Co., Ltd.）是中国首家硅后工作流自动化解决方案提供商，致力于协助半导体设计公司借助数据平台及人工智能/机器学习等前沿数字技术，在软件平台上构建行业最佳实践，以更好地管理产品生命周期并提升产品质量。欲了解更多信息，请访问 www.guwave.com。