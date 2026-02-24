-

proteanTecs 与孤波科技强强联手，为先进半导体系统提供统一分析解决方案

original

以色列海法与中国上海--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 先进电子产品深度数据健康与性能监控解决方案的领先提供商 proteanTecs® 与中国首家硅后工作流自动化解决方案提供商上海孤波科技有限公司（Gubo Technologies Co., Ltd.）今日宣布建立合作关系，携手提供联合半导体分析解决方案。这项合作旨在为先进电子设备提供涵盖芯片与系统全生命周期内良率、质量、性能及可靠性的广泛而可行的深入见解。

“人工智能创新对整个电子行业的每瓦性能、成本效益及系统韧性提出了前所未有的要求，而这些挑战必须以可扩展的方式进行应对，”proteanTecs 工程与客户成功执行副总裁亚历克斯·布拉克（Alex Burlak）表示.

Share

随着各公司加速技术研发以支持大规模人工智能应用，半导体行业正经历快速变革。这一转变对全球高性能计算、数据中心、云基础设施、汽车电子及电信市场的能效、计算性能和运营可靠性提出了更高要求。应对这些挑战，需要更深入地了解设备在整个生产和生命周期内的运行情况。

通过此次合作，proteanTecs 与孤波科技计划提供互补的集成解决方案，发挥双方各自的技术领先优势，助力实现设备生产各阶段的数据驱动决策。整合方案将融合 proteanTecs 的片上智能体（Agents）和高级分析技术，以及孤波科技的 OneData 平台与云端分析能力。该整合解决方案将覆盖设计、制造及现场运行全流程，实现从早期芯片点亮（Bring -up）到大规模量产及部署的统一分析与可视化洞察。

“通过与 proteanTecs 合作，我们能够对芯片及系统的健康状态、性能表现和可靠性提供高精度的预测能力，”孤波科技首席技术官周浩表示。“将 proteanTecs 的遥测数据集成至我们的 OneData 平台，能使我们的共同客户从其数据中获取更大价值，并在整个半导体供应链中应用业界顶尖的分析技术。”

“人工智能创新对整个电子行业的每瓦性能、成本效益及系统韧性提出了前所未有的要求，而这些挑战必须以可扩展的方式进行应对，”proteanTecs 工程与客户成功执行副总裁亚历克斯·布拉克（Alex Burlak）表示。“许多领先企业已依托于孤波科技进行SoC的生产分析。通过将其先进的数据平台与 proteanTecs 的深度数据监控及分析能力相结合，我们能够在整个生产和运营过程中实现前所未有的可视性，优化制造流程，并将对设备运行状况的洞察延伸至其全生命周期。我们非常高兴能开展合作，并为我们的共同客户创造更多价值。”

关于 proteanTecs

proteanTecs 是先进电子监控领域深度数据分析解决方案的领先提供商。公司深受数据中心、汽车、通信及移动市场全球领军企业的信赖，提供从生产到现场部署的全流程系统健康与性能监控服务。通过将机器学习技术应用于片上监控器所生成的新型数据，公司的深度数据分析解决方案提供了无与伦比的可视性与可操作见解，从而推动产品质量与可靠性达到全新高度。公司成立于 2017 年，由全球顶尖投资机构支持，总部位于以色列，并在美国、印度、台湾地区和日本设有办事处。欲了解更多信息，请访问 www.proteanTecs.com

关于孤波科技

上海孤波科技有限公司（Shanghai Gubo Technologies Co., Ltd.）是中国首家硅后工作流自动化解决方案提供商，致力于协助半导体设计公司借助数据平台及人工智能/机器学习等前沿数字技术，在软件平台上构建行业最佳实践，以更好地管理产品生命周期并提升产品质量。欲了解更多信息，请访问 www.guwave.com

Contacts

新闻垂询：
珍妮弗·舍尔（Jennifer Scher）
内容与传播经理
jennifer.s@proteantecs.com

Industry:

proteanTecs

Release Versions
EnglishChinese Simplified

Contacts

新闻垂询：
珍妮弗·舍尔（Jennifer Scher）
内容与传播经理
jennifer.s@proteantecs.com

More News From proteanTecs

FuriosaAI通过proteanTecs深度数据分析提升新一代人工智能芯片性能

以色列海法--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--先进电子产品深度数据分析的全球领导者proteanTecs今天宣布，FuriosaAI已选中其深度数据分析解决方案，以确保他们的尖端推理芯片的性能和现场可靠性。FuriosaAI是一家领先的韩国人工智能(AI)公司，拥有强大且灵活的软件應用，将在面向超大规模数据中心的新一代AI加速器中采用proteanTecs的技术。 FuriosaAI首席执行官June Paik表示：“我们努力为数据中心服务器提供具有竞争力的高性能AI加速器产品，与此同时，快速和稳健的执行是我们关注的重点。proteanTecs的技术将加速我们的产品开发周期，让我们有信心迅速扩张。此外，我们的客户将受益于系统现场监测，因为我们正處在对正常运行时间非常敏感的高度先进的电子应用市场。” FuriosaAI成立于2017年，总部位于首尔。该公司正在开发其AI芯片和强大灵活的软件應用以简化AI部署。该公司的目标是在可编程性、性能和部署便捷性之间实现最佳权衡，以满足超大规模数据中心和企业复杂且快速变化的需求。 proteanTecs全球销售执行副总裁San...

proteanTecs携手BAE Systems为国防应用打造零信任供应链

以色列海法--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--电子健康和性能监测领域深度数据分析的全球领导者proteanTecs今天宣布与BAE Systems合作，为国防和关键基础设施打造零信任供应链。 为关键应用提供安全的电子产品需要在整个生命周期内对产品进行身份验证和跟踪。为了加速新技术的开发，企业必须坚持采取严格措施，同时降低欺诈产品和供应链漏洞的风险。然而，随着芯片短缺继续影响供需，半导体“灰色市场”日益受到关注，假冒设备对安全可靠的服务构成了威胁。 Semiconductor Engineering的Paul Karazuba表示：“假冒芯片市场规模庞大，并且在不断增长，2019年全球价值估计为750亿美元。据信，这些假冒产品已集成到超过1690亿美元的电子设备中。最近已证实的在电子系统中发现假冒零件的事件包括除颤器、机场着陆灯和高速列车制动系统。电子设备几乎在现代生活中的每一个方面都发挥着重要作用，而使用假冒产品存在不便、受伤或死亡等各种风险。” BAE Systems FAST Labs™射频、电子与网络研发总监Katherine Sobolewski评论道：...

 PDF Solutions与proteanTecs宣布达成合作，为半导体分析提供组合解决方案，以满足数据中心和汽车制造商的需求

加州圣克拉拉和以色列海法--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--半导体生态链数据模型和云分析的领先供应商PDF Solutions (NASDAQ: PDFS)与深度数据分析的全球领导者proteanTecs宣布合作开发半导体分析组合解决方案，旨在将proteanTecs深度数据和分析解决方案与Exensio平台进行集成，从而提供有关产量、质量和可靠性的更深入见解。PDF Solutions和proteanTecs为双方间的合作带来了互补的专长和市场知识，并将PDF Solutions的工艺特性和半导体大数据分析解决方案与proteanTecs的芯片和系统生命周期分析深度数据产品相结合。 半导体行业有望在未来十年内持续增长，到2030年成为一个万亿美元规模的产业。这一增长预计约有70%将由三个行业推动：汽车、计算和数据存储以及无线1。这些市场需要具有长生命周期的高性能电子产品。为实现这一需求，半导体公司需要用于特性检测、批量生产和现场监测的先进方法。 通过这次合作，proteanTecs和PDF Solutions提供的组合解决方案利用双方各自的优势，在生态链所有阶...
Back to Newsroom