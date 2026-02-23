Scheidt & Bachmann und SOLUM geben strategische Partnerschaft zur Weiterentwicklung digitaler Lösungen für Tankstellen und Convenience-Handel bekannt

DÜSSELDORF, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--SOLUM (KOSPI: 248070) und Scheidt & Bachmann haben eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben, um die digitale Preiskommunikation und die operative Effizienz im Tankstellen- und Convenience-Handel weiter zu verbessern. Die Zusammenarbeit verbindet SOLUMs Newton ESL (Electronic Shelf Label) und die AIMS SaaS-Plattform mit der SIQMA Nova.HOS-Plattform von Scheidt & Bachmann und schafft so ein stärker integriertes und vernetztes Handelsökosystem.

Die SIQMA Nova.HOS-Plattform von Scheidt & Bachmann ermöglicht eine zentrale operative Steuerung von Tankstellennetzen und unterstützt die Preisgestaltung, das Promotionsmanagement, die Produktverwaltung sowie Supply-Chain-Prozesse. Das System basiert auf einer offenen API-Architektur und ermöglicht die Integration mit ERP- und Drittanbieterplattformen. In Kombination mit SOLUMs Newton ESL und der AIMS SaaS-Plattform entsteht eine einheitliche Betriebsumgebung, in der Preisinformationen im Store zentral verwaltet und in Echtzeit synchronisiert werden können. Diese Integration ermöglicht es Tankstellenbetreibern, Preisaktualisierungsprozesse zu optimieren, die operative Genauigkeit zu erhöhen und eine größere Konsistenz über alle Standorte hinweg sicherzustellen.

Mit Blick auf die Zukunft plant Scheidt & Bachmann, die cloudbasierte SIQMA Nova-Plattform weiter auszubauen, um über eine direkte ESL-Integration über API-Anbindungen mit SOLUMs AIMS SaaS hinaus noch weitere Anwendungsfälle zu ermöglichen. Diese cloud-native Architektur unterstützt eine zentrale Steuerung, schnellere Aktualisierungen sowie ein skalierbares Management über verteilte Handelsnetzwerke hinweg und stärkt die digitale Vernetzung zwischen Forecourt- und In-Store-Betrieb.

Die Partnerschaft unterstützt die langfristigen Wachstumsstrategien beider Unternehmen. Scheidt & Bachmann erweitert sein digitales Ökosystem um die digitale Preiskommunikation im Store, während SOLUM seine Präsenz im Tankstellen- und Convenience-Sektor durch die Integration in eine etablierte operative Plattform stärkt.

Jörg M. Heilingbrunner, CEO der Scheidt & Bachmann Energy Retail Solutions GmbH, erklärte:

„Scheidt & Bachmann entwickelt digitale Lösungen für den Tankstellenbetrieb seit vielen Jahren kontinuierlich weiter. Unsere strategische Zusammenarbeit mit SOLUM stellt den nächsten Schritt auf diesem Weg dar und ermöglicht es Händlern, durch ein vernetztes, cloudbasiertes Ökosystem zu agileren und datengetriebenen Betriebsmodellen überzugehen. Für Betreiber bedeutet dies höhere Prozesseffizienz, geringeren manuellen Aufwand sowie die Möglichkeit, Preis- und Produktaktualisierungen sofort an allen Kontaktpunkten umzusetzen.“

Hyojin Lee, Regional Head of Sales bei SOLUM Europe, ergänzte:

„Diese Partnerschaft unterstreicht SOLUMs Engagement für offene Integration und eine starke Zusammenarbeit im Ökosystem. Durch die Abstimmung unserer Lösungen mit den Forecourt-Systemen von Scheidt & Bachmann ermöglichen wir es Händlern, eine einheitliche digitale Infrastruktur aufzubauen, die operative Exzellenz und langfristige Innovation unterstützt.“

Die integrierten Lösungen werden am SOLUM-Stand (Halle 6 / C58) auf der EuroShop 2026 präsentiert.

Über SOLUM

SOLUM wurde 2015 als Spin-off von Samsung Electro-Mechanics gegründet und ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der koreanischen Börse KOSPI gelistet ist. Das Unternehmen hat sich als führender Anbieter von Power-Lösungen, Display-Technologien und elektronischen Regaletiketten (ESL) etabliert und treibt Innovationen im globalen Einzelhandel voran. Mit einem starken Fokus auf kundenorientierte Innovation und nachhaltige Transformation im Handel entwickelt SOLUM weiterhin hochwertige Lösungen, die Einzelhändler dabei unterstützen, in einer zunehmend digitalen Welt effizienter zu arbeiten.

Weitere Informationen unter www.solum-group.com

Über Scheidt & Bachmann

Scheidt & Bachmann Energy Retail Solutions ist einer der vier Geschäftsbereiche des international tätigen Unternehmens Scheidt & Bachmann, das seit über 150 Jahren als Pionier im Bereich der Entwicklung von Lösungen für eine mobile Welt bekannt ist. Der Bereich Energy Retail Solutions ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von modernsten Systemlösungen, die den Energy Retail Markt revolutionieren.

Wir gestalten die Zukunft der individuellen Mobilität durch die Schaffung erstklassiger Kundenerlebnisse und die Entwicklung nachhaltiger Geschäftsmodelle.

Dieser Ehrgeiz spiegelt sich in jedem Aspekt unserer Arbeit wider – vom ersten Konzept bis zur Implementierung unserer Systeme an Tankstellen und anderen Energy Retail Standorten. Durch einen konsequent kundenorientierten Ansatz und den effizienten Einsatz modernster Technologien, wie künstlicher Intelligenz, ermöglichen wir die Transformation konventioneller Tankstellen zu zukunftssicheren Energie-Retail-Geschäften.

Mit rund 3.000 Mitarbeitern weltweit und einer Unternehmensgeschichte, die bis ins Jahr 1872 zurückreicht, steht Scheidt & Bachmann nicht nur für Tradition, sondern auch für familiengeführte Kontinuität und Innovationsgeist. Vom Stammsitz in Mönchengladbach bis zu unseren 30 Tochtergesellschaften weltweit sind wir stets bestrebt, auf Basis von flachen Hierarchien und Eigenverantwortung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Welt der Mobilität für Millionen von Menschen täglich innovativ zu gestalten und zu verbessern.

Weitere Informationen unter https://www.scheidt-bachmann.de/en/energy-retail-solutions/home