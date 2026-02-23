-

Organon sluit overeenkomst voor licentie op MIUDELLA ® , het hormoovrije spiraaltje van Sebela Pharmaceuticals

MIUDELLA® is een strategische aanvulling op het portfolio van Organon en versterkt haar langetermijnengagement om de gezondheid van vrouwen te bevorderen

JERSEY CITY, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Organon (NYSE: OGN), een wereldwijd opererend bedrijf in de gezondheidszorg met als missie het leveren van impactvolle geneesmiddelen en oplossingen voor een gezonder leven, heeft vandaag bekendgemaakt dat het een overeenkomst heeft gesloten voor de exclusieve licentie van de wereldwijde rechten op MIUDELLA, het hormoonvrije koper-spiraaltje (IUD) van Sebela Pharmaceuticals. De uitvoering van deze transactie is afhankelijk van de beoordeling onder de Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act en van de goedkeuring door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) van de alternatieve toeleveringsketenentiteiten van MIUDELLA en bepaalde andere voorwaarden.

