CoolMPS™ 600: lecturas de MPS/NGS largas precisas y asequibles en una plataforma de rendimiento medio

BASILEA, Suiza--(BUSINESS WIRE)--Swiss Rockets AG anuncia que su secuenciador de rendimiento medio CoolMPS 600 con química avanzada y nueva longitud de lectura de secuenciación masiva paralela (MPS)/secuenciación de nueva generación (NGS) estará disponible en el segundo trimestre de 2026.

Gracias a la licencia exclusiva de la tecnología CoolMPS, Swiss Rockets AG está desarrollando su primer secuenciador, CoolMPS 600, a través de una iniciativa de I+D por contrato junto a Complete Genomics desde agosto de 2025. La plataforma utiliza la química de CoolMPS™ basada en anticuerpos patentada de la empresa junto con DNBSEQ™, una tecnología de matriz de alta densidad a nanoescala de ADN sin PCR.

Separadamente, Swiss Rockets AG anunció que ha suscrito un acuerdo definitivo para la adquisición del 100 por ciento de Complete Genomics.

