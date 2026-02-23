CoolMPS™ 600: lecturas de MPS/NGS largas precisas y asequibles en una plataforma de rendimiento medio

BASILEA, Suiza--(BUSINESS WIRE)--Swiss Rockets AG anuncia que su secuenciador de rendimiento medio CoolMPS 600 con química avanzada y nueva longitud de lectura de secuenciación masiva paralela (MPS)/secuenciación de nueva generación (NGS) estará disponible en el segundo trimestre de 2026.

Gracias a la licencia exclusiva de la tecnología CoolMPS, Swiss Rockets AG está desarrollando su primer secuenciador, CoolMPS 600, a través de una iniciativa de I+D por contrato junto a Complete Genomics desde agosto de 2025. La plataforma utiliza la química de CoolMPS™ basada en anticuerpos patentada de la empresa junto con DNBSEQ™, una tecnología de matriz de alta densidad a nanoescala de ADN sin PCR.

Separadamente, Swiss Rockets AG anunció que ha suscrito un acuerdo definitivo para la adquisición del 100 por ciento de Complete Genomics.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.