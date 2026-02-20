El Grupo Telekom Srbija anuncia su patrocinio platino de la EXPO 2027 Belgrado

BELGRADO, Serbia--(BUSINESS WIRE)--El Grupo Telekom Srbija ha anunciado hoy su patrocinio Platino de la EXPO 2027 Belgrado, lo que supone un paso importante del liderazgo continuo de la empresa en materia de innovación digital e infraestructura en toda la región.

Como patrocinador Platino, Telekom Srbija desempeñará un papel fundamental en la creación de la infraestructura digital de la EXPO 2027, proporcionando conectividad y habilitando la infraestructura tecnológica de última generación que dará soporte a uno de los eventos internacionales más importantes jamás celebrados en Serbia.

EXPO 2027 represents a defining moment for Belgrade, Serbia, and the wider region. For Telekom Srbija, the partnership is both a strategic commitment and a landmark opportunity to demonstrate the full strength of its technological ecosystem on a global stage.

Telekom Srbija también contará con su propio pabellón en la EXPO 2027, donde creará un espacio inmersivo para mostrar sus tecnologías, plataformas de innovación y soluciones orientadas al futuro.

Vladimir Lučić, director ejecutivo de Telekom Srbija, declaró: «La EXPO 2027 es un momento histórico para Serbia y para Telekom Srbija. Es una oportunidad para mostrar al mundo exactamente cómo estamos dando forma al cambio tecnológico. Como socio de confianza en este proyecto, Telekom Srbija se complace en apoyar la EXPO 2027 al proporcionar una infraestructura digital avanzada y presentar la solidez de nuestro ecosistema innovador en la escena internacional».

Acerca de la EXPO 2027

La EXPO 2027 Belgrado será una exposición internacional y el mayor evento mundial jamás organizado en Serbia. Como plataforma para la innovación, el diálogo y la cooperación, la EXPO reúne a las naciones para abordar los retos a los que se enfrenta la humanidad y explorar soluciones que den forma al futuro. Más allá de mostrar tecnologías e ideas de vanguardia, la EXPO 2027 transformará Belgrado en un centro de creatividad y conexión, dejando un legado económico y social duradero para Serbia y la región.

Acerca del Grupo Telekom Srbija

El Grupo Telekom Srbija, con sede central en Serbia y presencia en 13 países de Europa y el resto del mundo (SER, BIH, MNE, CRO, SI, NMK, TUR, AUT, CH, GER, EE. UU., NL, BE), es uno de los operadores de telecomunicaciones más grandes y más pujantes del sudeste de Europa. Además, es líder en la transformación digital de los Balcanes Occidentales, con casi 14 millones de suscriptores y más de 13.000 empleados. El Grupo presta servicios en cuatro segmentos clave: telefonía fija, comunicaciones móviles, Internet y multimedia.

