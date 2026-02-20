Axelspace獲得日本防衛省衛星星座專案

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 致力於實現「讓太空變得觸手可及」願景的頂尖微型衛星開發商和營運商Axelspace Corporation (“Axelspace”)宣布，為推進日本防衛省的衛星星座專案，已與Tri-Sat Constellation Co., Ltd.和Mitsui Bussan Aerospace Co., Ltd.簽署光學影像資料擷取合約。Tri-Sat Constellation Co., Ltd.是由Mitsubishi Electric Corporation、SKY Perfect JSAT Corporation和Mitsui & Co., Ltd.共同成立的特殊目的公司(SPC)。

日本防衛省衛星星座專案由Mitsubishi Electric Corporation、SKY Perfect JSAT Corporation、Mitsui & Co., Ltd.、Synspective Inc.、Institute for Q-shu Pioneers of Space, Inc.、Mitsui Bussan Aerospace Co., Ltd.和Axelspace組成的財團得標。2月19日，Tri-Sat Constellation Co., Ltd.與日本防衛省正式簽署該專案合約。身為合作企業中唯一的光學影像服務商，Axelspace將透過衛星影像擷取工作為專案提供支援。

本專案為民間融資提案(PFI)專案，旨在打造由民營企業營運的衛星星座，保障對影像情報的穩定擷取，而這些情報是確保外防禦能力*有效性的關鍵。

* 外防禦能力是指在威脅範圍外的遠距離位置有效反擊外部攻擊的能力。

Axelspace Corporation總裁兼執行長Yuya Nakamura表示：「根據此次簽署的合約，Axelspace將以唯一光學影像服務商的身分參與專案。憑藉我們迄今累積的衛星研發和營運技術，以及穩定提供影像資料的過往業績，我們將精準滿足國家安全領域的需求。與此同時，我們將繼續積極擴大衛星資料在私人領域和新興市場的應用，這些領域未來可望實現大幅成長。」

如欲查看新聞通稿全文，請造訪：https://www.axelspace.com/news/satellite_constellation_project/

