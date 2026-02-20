-

Axelspace garante projeto de constelação de satélites do Ministério de Defesa do Japão

Como fornecedora de imagens ópticas, a Axelspace firmou contrato para aquisição de dados de imagem

An imagery of satellite constellation © the Ministry of Defense

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--A Axelspace Corporation (“Axelspace”), líder no desenvolvimento e operação de microssatélites, dedicada a concretizar sua visão de “Espaço ao Seu Alcance”, anunciou que, para a execução do projeto de constelação de satélites do Ministério de Defesa, firmou contrato com a Tri-Sat Constellation Co., Ltd. e a Mitsui Bussan Aerospace Co., Ltd. para aquisição de dados de imagens ópticas. A Tri-Sat Constellation Co., Ltd. é uma empresa de propósito específico (SPC) criada pela Mitsubishi Electric Corporation, SKY Perfect JSAT Corporation e Mitsui & Co., Ltd.

O projeto de constelação de satélites do Ministério de Defesa foi concedido a um consórcio formado pela Mitsubishi Electric Corporation, SKY Perfect JSAT Corporation, Mitsui & Co., Ltd., Synspective Inc., Institute for Q-shu Pioneers of Space, Inc., Mitsui Bussan Aerospace Co., Ltd. e Axelspace. A Tri-Sat Constellation Co., Ltd. assinou o contrato com o Ministério de Defesa em 19 de fevereiro. A Axelspace, única fornecedora de imagens ópticas entre as empresas parceiras, contribuirá com a aquisição de imagens de satélite para o projeto.

Este projeto é uma Iniciativa de Financiamento Privado (PFI) destinada a construir uma constelação de satélites operada por empresas do setor privado para garantir a aquisição estável de informações de imagem necessárias para assegurar a eficácia das capacidades de defesa à distância*.

* As capacidades de defesa à distância são a habilidade de neutralizar eficazmente ataques externos a partir de uma posição distante, fora do alcance da ameaça.

“No âmbito do contrato recentemente concluído, a Axelspace participará como fornecedora exclusiva de imagens ópticas”, afirmou Yuya Nakamura, presidente e CEO da Axelspace Corporation. “Com base nas tecnologias de desenvolvimento e operação de satélites que construímos até o momento, bem como em nosso histórico de fornecimento estável de dados de imagem, pretendemos atender com precisão às necessidades da área de segurança nacional. Ao mesmo tempo, continuaremos expandindo ativamente a utilização de dados de satélite no setor privado e em mercados emergentes, que devem apresentar um crescimento significativo no futuro.”

Para ler o comunicado de imprensa completo, acesse: https://www.axelspace.com/news/satellite_constellation_project/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

