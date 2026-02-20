Telekom Srbija Group annuncia la sua Platinum Sponsorship di EXPO Belgrado 2027

BELGRADO, Serbia--(BUSINESS WIRE)--Telekom Srbija Group oggi ha annunciato la sua Platinum Sponsorship di EXPO Belgrado 2027, segnando un importante traguardo nella continua leadership della società nell'innovazione digitale e nell'infrastruttura in tutta la regione.

In qualità di Platinum Sponsor, Telekom Srbija avrà un ruolo centrale nella fornitura della principale struttura digitale di EXPO 2027, alimentando la connettività e permettendo l'infrastruttura tecnologica all'avanguardia che supporterà uno dei più grandi eventi internazionali mai ospitati in Serbia.

EXPO Belgrado 2027 rappresenta un momento decisivo per la capitale serba e per tutta la regione. Per Telekom Srbija, la collaborazione rappresenta un impegno strategico e una storica opportunità per dimostrare la forza totale del suo ecosistema tecnologico sulla scena globale.

Telekom Srbija ospiterà inoltre il proprio padiglione all'EXPO 2027, creando uno spazio immersivo per presentare le sue tecnologie, piattaforme innovative e soluzioni orientate al futuro.

Vladimir Lučić, CEO di Telekom Srbija, ha dichiarato: “EXPO 2027 è un momento storico per la Serbia e per Telekom Srbija. È un'opportunità per mostrare al mondo esattamente in che modo stiamo influenzando il cambiamento tecnologico. Da partner affidabile in questo progetto, Telekom Srbija è fiera di supportare EXPO 2027 fornendo un'infrastruttura digitale avanzata e presentando la forza del nostro ecosistema innovativo sulla scena internazionale”.

Informazioni su EXPO 2027

L'EXPO Belgrado 2027 sarà una fiera internazionale e il più grande evento globale mai organizzato in Serbia. Come piattaforma per l'innovazione, il dialogo e la cooperazione, EXPO riunisce le nazioni per affrontare le sfide dell'umanità ed esplorare soluzioni che plasmano il futuro. A parte presentare tecnologie e idee all'avanguardia, EXPO 2027 trasformerà Belgrado in un centro di creatività e connessione, lasciando un'eredità economica e sociale duratura per la Serbia e l'intera regione.

Informazioni su Telekom Srbija Group

Il Telekom Srbija Group, con sede in Serbia e operante in 13 Paesi europei ed extraeuropei (SER, BIH, MNE, CRO, SI, NMK, TUR, AUT, CH, GER, USA, NL, BE), è uno degli operatori di telecomunicazioni più grandi e in più rapida crescita nell'Europa sudorientale, ed è un leader nella trasformazione digitale nei Balcani occidentali. Con oltre 14 milioni di abbonati e più di 13.000 dipendenti, il Gruppo offre servizi in quattro segmenti principali: telefonia fissa, comunicazioni mobili, internet e multimedia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.