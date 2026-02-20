Axelspace remporte le projet de constellation satellitaire du ministère japonais de la Défense

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Corporation (« Axelspace »), l'un des principaux développeurs et exploitants de microsatellites dédié à la réalisation de sa vision « Space within Your Reach » (L'espace à votre portée), a annoncé avoir conclu un contrat avec Tri-Sat Constellation Co., Ltd. et Mitsui Bussan Aerospace Co., Ltd. pour l'acquisition de données d'imagerie optique dans le cadre du projet de constellation de satellites du ministère de la Défense. Tri-Sat Constellation Co., Ltd. est une société à vocation spécifique (SPC) créée par Mitsubishi Electric Corporation, SKY Perfect JSAT Corporation et Mitsui & Co., Ltd.

Le projet de constellation satellitaire du ministère de la Défense a été attribué à un consortium composé de Mitsubishi Electric Corporation, SKY Perfect JSAT Corporation, Mitsui & Co., Ltd., Synspective Inc., Institute for Q-shu Pioneers of Space, Inc., Mitsui Bussan Aerospace Co., Ltd. et Axelspace. Tri-Sat Constellation Co., Ltd. a signé le contrat avec le ministère de la Défense, le 19 février. Axelspace, seul fournisseur d'images optiques parmi les entreprises partenaires, contribuera au projet par l'acquisition d'images satellites.

Ce projet est un projet d'initiative de financement privé (PFI) dont le but est de construire une constellation de satellites exploitée par des entreprises du secteur privé afin d'assurer l'acquisition stable des renseignements d'imagerie nécessaires pour garantir l'efficacité des capacités de défense à distance*.

* Les capacités de défense à distance sont la capacité de contrer efficacement les attaques extérieures depuis une position éloignée, hors de portée de la menace.

« Dans le cadre du contrat récemment conclu, Axelspace participera en tant que seul fournisseur d'images optiques », a déclaré Yuya Nakamura, président-directeur général d'Axelspace Corporation. « Grâce aux technologies de développement et d'exploitation de satellites que nous avons mises au point jusqu'à présent, ainsi qu'à notre expérience en matière de fourniture stable de données d'imagerie, nous avons pour objectif de répondre avec précision aux besoins du domaine de la sécurité nationale. Parallèlement, nous continuerons à développer activement l'utilisation des données satellitaires dans le secteur privé et sur les marchés émergents, qui devraient connaître une croissance significative à l'avenir. »

Pour lire le communiqué de presse complet, rendez-vous sur : https://www.axelspace.com/news/satellite_constellation_project/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.