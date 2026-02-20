-

Assegnato ad Axelspace il progetto di costellazione satellitare del Ministero della Difesa del Giappone

Axelspace, un fornitore di immagini ottiche, ha firmato un contratto per l'acquisizione di dati di immagini

original An imagery of satellite constellation © the Ministry of Defense

An imagery of satellite constellation © the Ministry of Defense

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Corporation (“Axelspace”), un importante sviluppatore e operatore di microsatelliti specializzato nella realizzazione della sua visione “Space within Your Reach” (Lo spazio alla tua portata), ha annunciato che, allo scopo di realizzare il progetto di costellazione satellitare del Ministero della Difesa, ha firmato un contratto con Tri-Sat Constellation Co., Ltd. e Mitsui Bussan Aerospace Co., Ltd. per l'acquisizione di dati di immagini ottiche. Tri-Sat Constellation Co., Ltd. è una società a destinazione specifica (SPC) creata da Mitsubishi Electric Corporation, SKY Perfect JSAT Corporation e Mitsui & Co., Ltd.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media
Axelspace Holdings Corporation
pr@axelspace.com

Industry:

Axelspace Corporation

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Contatto per i media
Axelspace Holdings Corporation
pr@axelspace.com

More News From Axelspace Corporation

Riassunto: Axelspace sottoscrive un memorandum d'intesa con un'azienda etiope per rispondere alle sfide sociali mediante l'utilizzo di dati satellitari

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Corporation ("Axelspace"), azienda sviluppatrice leader e operatore di microsatelliti che si dedica ad attuare la propria visione "Space within Your Reach", ha sottoscritto un memorandum d'intesa (MoU) con Jethi Software Development PLC (“Jethi”), un'azienda tecnologia etiope, per avviare una collaborazione volta ad affrontare le sfide sociali e di sviluppo tramite l'utilizzo di dati di osservazione della Terra (EO) basati su satellite. Il MoU è stato firmato d...

Riassunto: Axelspace: firmato con Pale Blue, Inc. un contratto di servizio per dimostrazioni in orbita

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Corporation (“Axelspace”), importante società microsatellitare impegnata a realizzare il concetto di “Space within Your Reach” (Lo spazio a portata di mano), ha stretto un accordo di servizio con Pale Blue Inc. (“Pale Blue”), società che sviluppa, produce e vende propulsori (motori) per piccoli satelliti, per una dimostrazione in orbita, come indicato di seguito. Axelspace fornisce a AxelLiner Laboratory (AL Lab), un nuovo servizio offerto dall'attività AxelLin...

Riassunto: Axelspace sigla con Exolaunch un accordo multilancio e relativo alla messa in orbita di nuovi satelliti

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Corporation ("Axelspace"), leader nei microsatelliti impegnato nel portare "Lo spazio alla vostra portata", è lieto di annunciare un accordo multilancio (MLA) con Exolaunch, integratore globale e gestore di missioni nel settore delle messe in orbita e nelle tecnologie di integrazione e implementazione satellitare. L'accordo multilancio velocizzerà la crescita di Axelspace. In particolare, un satellite programmato per il lancio in base ai termini del nuovo accor...
Back to Newsroom