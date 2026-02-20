-

Axelspace stelt satellietconstellatieproject van Japans ministerie van Defensie zeker

Als leverancier van optische beeldgegevens heeft Axelspace een contract gesloten voor de aanschaf van beelddata

original An imagery of satellite constellation © the Ministry of Defense

An imagery of satellite constellation © the Ministry of Defense

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Corporation ('Axelspace'), een toonaangevende ontwikkelaar en exploitant van microsatellieten die zich inzet voor de realisatie van zijn visie 'Space within Your Reach,' heeft aangekondigd dat het bedrijf, ten behoeve van de uitvoering van het satellietconstellatieproject van het ministerie van Defensie, een contract heeft gesloten met Tri-Sat Constellation Co., Ltd. en Mitsui Bussan Aerospace Co., Ltd. voor de aanschaf van optische beelddata. Tri-Sat Constellation Co., Ltd. is een special-purpose-onderneming (SPC) opgericht door Mitsubishi Electric Corporation, SKY Perfect JSAT Corporation en Mitsui & Co., Ltd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediacontact
Axelspace Holdings Corporation
pr@axelspace.com

Industry:

Axelspace Corporation

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Mediacontact
Axelspace Holdings Corporation
pr@axelspace.com

More News From Axelspace Corporation

Samenvatting: Axelspace ondertekent een MoU met een Ethiopisch bedrijf om sociale uitdagingen aan de hand van satellietgegevens aan te pakken

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Corporation (“Axelspace”), een vooraanstaande ontwikkelaar en operator van microsatellieten die zich inzet om haar visie “Space within Your Reach” te verwezenlijken, heeft een MoU (Memorandum of Understanding) afgesloten met Jethi Software Development PLC (“Jethi”), een Ethiopisch technologiebedrijf, om samen te werken om sociale en ontwikkelingsuitdagingen aan de hand van op satellieten gebaseerde EO-gegevens (Earth Observation data) aan te pakken. De MoU werd...

Samenvatting: Axelspace: kennisgeving van het ondertekenen van een servicecontract voor in-orbit demonstratie met Pale Blue, Inc.

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Corporation (“Axelspace”), een toonaangevend bedrijf gespecialiseerd in microsatellieten dat zich inzet om “Space within Your Reach” te maken, is een serviceovereenkomst aangegaan met Pale Blue Inc. (“Pale Blue”), een bedrijf dat thrusters (stuwmotoren) voor kleine satellieten ontwikkelt, produceert en verkoopt, voor een in-orbit demonstratie, zoals hierna in detail toegelicht. Axelspace biedt AxelLiner Laboratory (AL Lab) aan, een nieuwe service voortgesproten...

Samenvatting: Axelspace ondertekent een akkoord voor een arrangement met verschillende lanceringen en de lancering van nieuwe satellieten met Exolaunch

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Corporation (“Axelspace”), een toonaangevend bedrijf gespecialiseerd in microsatellieten dat zich inzet om “Space within Your Reach” te maken, kondigt met genoegen een MLA (Multi-Launch Agreement) met Exolaunch aan, een wereldwijde lanceerintegrator en leider in het beheer van lanceermissies, satellietintegratie en satellietontplooiingstechnologieën. Deze Multi-Launch Agreement zal de groei van Axelspace in een stroomversnelling brengen. Meer bepaald zal één sa...
Back to Newsroom