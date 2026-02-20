Axelspace stelt satellietconstellatieproject van Japans ministerie van Defensie zeker

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Corporation ('Axelspace'), een toonaangevende ontwikkelaar en exploitant van microsatellieten die zich inzet voor de realisatie van zijn visie 'Space within Your Reach,' heeft aangekondigd dat het bedrijf, ten behoeve van de uitvoering van het satellietconstellatieproject van het ministerie van Defensie, een contract heeft gesloten met Tri-Sat Constellation Co., Ltd. en Mitsui Bussan Aerospace Co., Ltd. voor de aanschaf van optische beelddata. Tri-Sat Constellation Co., Ltd. is een special-purpose-onderneming (SPC) opgericht door Mitsubishi Electric Corporation, SKY Perfect JSAT Corporation en Mitsui & Co., Ltd.

