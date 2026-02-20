Axelspace asegura un proyecto de constelación de satélites del Ministerio de Defensa de Japón

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Corporation (“Axelspace”), empresa líder en el desarrollo y operación de microsatélites dedicada a hacer realidad su visión de “El espacio a su alcance“ (Space within Your Reach), anunció que, para llevar a cabo el proyecto de constelación satelital del Ministerio de Defensa, firmó un contrato con Tri-Sat Constellation Co., Ltd. y Mitsui Bussan Aerospace Co., Ltd. para la adquisición de datos de imágenes ópticas. Tri-Sat Constellation Co., Ltd. es una sociedad de propósito especial (SPC) fundada por Mitsubishi Electric Corporation, SKY Perfect JSAT Corporation y Mitsui & Co., Ltd.

El proyecto de constelación de satélites del Ministerio de Defensa fue adjudicado a un consorcio formado por Mitsubishi Electric Corporation, SKY Perfect JSAT Corporation, Mitsui & Co., Ltd., Synspective Inc., el Institute for Q-shu Pioneers of Space, Inc., Mitsui Bussan Aerospace Co., Ltd. y Axelspace. Tri-Sat Constellation Co., Ltd. firmó el contrato con el Ministerio de Defensa el 19 de febrero. Axelspace, como único proveedor de imágenes ópticas entre las empresas asociadas, contribuirá al proyecto mediante la adquisición de imágenes satelitales.

Este proyecto es una Iniciativa de Financiamiento Privado (PFI) cuyo objetivo es construir una constelación de satélites operada por empresas del sector privado para garantizar la adquisición estable de inteligencia de imágenes necesaria para asegurar la eficacia de las capacidades de defensa a distancia*.

* Las capacidades de defensa a distancia son la capacidad de contrarrestar eficazmente ataques externos desde una posición distante fuera del rango de amenaza.

“En virtud del contrato recientemente firmado, Axelspace participará como único proveedor de imágenes ópticas”, explicó Yuya Nakamura, presidente y CEO de Axelspace Corporation. “Con base en las tecnologías de desarrollo y operación satelital que hemos desarrollado hasta la fecha, así como en nuestra trayectoria de suministro estable de datos de imágenes, nuestro objetivo es satisfacer con precisión las necesidades del sector de la seguridad nacional. Al mismo tiempo, seguiremos expandiendo activamente el uso de datos satelitales en el sector privado y los mercados emergentes, que se espera experimenten un crecimiento significativo en el futuro”.

Para leer el comunicado de prensa completo, visite: https://www.axelspace.com/news/satellite_constellation_project/

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.