Axelspace获得日本防卫省卫星星座项目

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 致力于实现“让太空变得触手可及”愿景的领先微型卫星开发商和运营商Axelspace Corporation (“Axelspace”)宣布，为推进日本防卫省的卫星星座项目，已与Tri-Sat Constellation Co., Ltd.和Mitsui Bussan Aerospace Co., Ltd.签订光学影像数据获取合同。Tri-Sat Constellation Co., Ltd.是由Mitsubishi Electric Corporation、SKY Perfect JSAT Corporation和Mitsui & Co., Ltd.联合成立的特殊目的公司(SPC)。

日本防卫省卫星星座项目由Mitsubishi Electric Corporation、SKY Perfect JSAT Corporation、Mitsui & Co., Ltd.、Synspective Inc.、Institute for Q-shu Pioneers of Space, Inc.、Mitsui Bussan Aerospace Co., Ltd.和Axelspace组成的财团中标。2月19日，Tri-Sat Constellation Co., Ltd.与日本防卫省正式签订该项目合同。Axelspace作为合作企业中唯一的光学影像服务商，将通过卫星影像获取工作为项目提供支持。

本项目为民间融资倡议(PFI)项目，旨在打造由民营企业运营的卫星星座，保障对图像情报的稳定获取，而这些情报是确保防区外防御能力*有效性的关键。

* 防区外防御能力是指在威胁范围外的远距离位置有效反击外部攻击的能力。

Axelspace Corporation总裁兼首席执行官Yuya Nakamura表示：“根据此次签订的合同，Axelspace将以唯一光学影像服务商的身份参与项目。依托我们迄今积累的卫星研发和运营技术，以及稳定提供影像数据的过往业绩，我们将精准满足国家安全领域的需求。与此同时，我们将继续积极拓展卫星数据在私营领域和新兴市场的应用，这些领域未来有望实现大幅增长。”

如需查看新闻通稿全文，请访问：https://www.axelspace.com/news/satellite_constellation_project/

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。