Telekom Srbija Group kondigt platinasponsorschap aan voor EXPO 2027 Belgrado

BELGRADO, Servië--(BUSINESS WIRE)--Telekom Srbija Group heeft vandaag zijn platinasponsorschap voor EXPO 2027 Belgrado aangekondigd. Dit markeert een belangrijke mijlpaal in het voortdurende leiderschap van het bedrijf op het gebied van digitale innovatie en infrastructuur in de regio.

Als platinasponsor speelt Telekom Srbija een centrale rol in de digitale infrastructuur van EXPO 2027. Het bedrijf zorgt voor connectiviteit en maakt de geavanceerde technologische infrastructuur mogelijk die een van de grootste internationale evenementen ooit in Servië zal ondersteunen.

EXPO 2027 is een cruciaal moment voor Belgrado, Servië en de hele regio. Voor Telekom Srbija is het partnerschap zowel een strategische verbintenis als een unieke kans om de volledige kracht van zijn technologische ecosysteem op een wereldwijd podium te demonstreren.

Telekom Srbija zal ook een eigen paviljoen hebben op EXPO 2027, waar een immersieve ruimte wordt gecreëerd om zijn technologieën, innovatieplatforms en toekomstgerichte oplossingen te presenteren.

Vladimir Lučić, CEO van Telekom Srbija, verklaarde: “EXPO 2027 is een mijlpaal voor Servië en voor Telekom Srbija. Het is een kans om de wereld te laten zien hoe wij technologische veranderingen vormgeven. Als betrouwbare partner in dit project is Telekom Srbija er trots op EXPO 2027 te ondersteunen door geavanceerde digitale infrastructuur te leveren en de kracht van ons innovatieve ecosysteem op het internationale podium te presenteren.”

Over EXPO 2027

EXPO 2027 Belgrado wordt een internationale tentoonstelling en het grootste wereldwijde evenement dat ooit in Servië is georganiseerd. Als platform voor innovatie, dialoog en samenwerking brengt EXPO landen samen om de uitdagingen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd aan te pakken en oplossingen te onderzoeken die de toekomst vormgeven. Naast het tentoonstellen van de allernieuwste technologieën en ideeën zal EXPO 2027 Belgrado transformeren in een centrum van creativiteit en verbinding, en een blijvende economische en maatschappelijke erfenis achterlaten voor Servië en de regio.

Over Telekom Srbija Group

De Telekom Srbija Group, met hoofdzetel in Servië en actief in 13 landen in Europa en daarbuiten (SER, BIH, MNE, CRO, SI, NMK, TUR, AUT, CH, GER, USA, NL, BE), is een van de grootste en snelst groeiende telecommunicatieoperatoren in Zuidoost-Europa en een leider in digitale transformatie in de westelijke Balkan. Met om en bij 14 miljoen abonnees en meer dan 13.000 werknemers, levert de Group diensten in vier hoofdsegmenten: vaste telefonie, mobiele communicatie, internet en multimedia.

