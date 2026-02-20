Carmila : Lancement d’un programme de rachat d’actions de 10 millions d’euros

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Carmila (Paris:CARM) a signé un mandat de rachat d’actions au comptant avec un prestataire de services d’investissement pour un montant maximal de 10 millions d’euros.

La période d’achat a débuté le 19 février 2026 et prendra fin, au plus tard, le 30 juin 2026.

Les actions ainsi rachetées seront conservées en vue de leur annulation future.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme de rachat d’actions de Carmila, tel qu’autorisé par l’Assemblée Générale des actionnaires du 14 mai 2025.

CALENDRIER FINANCIER

23 avril 2026 (après clôture des marchés) : Information financière du premier trimestre 2026

13 mai 2026 : Assemblée générale mixte

29 juillet 2026 (après clôture des marchés) : Résultats du premier semestre 2026

30 juillet 2026 : Présentation des résultats semestriels

22 octobre 2026 (après clôture des marchés) : Information financière du troisième trimestre 2026

À PROPOS DE CARMILA

Carmila est un acteur européen de premier plan de l’immobilier commercial, avec 250 centres commerciaux en France, Espagne et Italie. Au 31 décembre 2025, son portefeuille était valorisé 6,7 milliards d’euros. Accueillant plus de 600 millions de visiteurs par an, Carmila crée des pôles de vie incontournables, essentiels au quotidien de tous. Attenant aux hypermarchés Carrefour, les centres Carmila jouent un rôle d’accélérateur du commerce en intégrant services de santé, animations, offres de restauration et de loisirs. Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le symbole CARM. Elle bénéficie du régime des sociétés d’investissement immobiliers cotées (« SIIC »). Carmila fait partie des indices SBF120 et CAC Mid 60.

AVERTISSEMENT

Certaines déclarations figurant dans ce document ne se rapportent pas à des faits historiquement avérés, mais constituent des projections, estimations et autres données à caractère prévisionnel basées sur l’opinion des dirigeants. Ces déclarations traduisent les opinions et hypothèses qui ont été retenues à la date à laquelle elles ont été faites. Elles sont sujettes à des risques et incertitudes connus et inconnus à raison desquels les résultats futurs, la performance ou les événements à venir peuvent significativement différer de ceux qui sont indiqués ou induits dans ces déclarations. Nous vous invitons à vous référer au Document d’enregistrement universel de Carmila le plus récent déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers pour obtenir des informations complémentaires concernant ces facteurs, risques et incertitudes. Carmila n’a aucunement l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations à caractère prévisionnel susvisées. Carmila ne peut donc être tenue pour responsable des conséquences pouvant résulter de l’utilisation qui serait faite de ces déclarations.

