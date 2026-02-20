BELGRADE, Serbie--(BUSINESS WIRE)--Aujourd'hui, Telekom Srbija Group devient partenaire Platine de l'EXPO 2027 Belgrade, un cap important dans le leadership continu de l'entreprise en matière d'innovation et d'infrastructures numériques dans toute la région.

En tant que partenaire Platine, Telekom Srbija jouera un rôle central dans la mise en place de l'infrastructure numérique de l'EXPO 2027, en assurant la connectivité et en permettant le déploiement de l'infrastructure technologique de pointe qui accompagnera l'un des plus grands événements internationaux jamais organisés en Serbie.

L’EXPO 2027 représente un moment décisif pour Belgrade, la Serbie et toute la région. Pour Telekom Srbija, ce partenariat constitue à la fois un engagement stratégique et une occasion unique de montrer toute la puissance de son écosystème technologique à l’échelle mondiale.

Telekom Srbija disposera également de son propre pavillon à l'EXPO 2027, créant un espace immersif pour présenter ses technologies, ses plateformes d'innovation et ses solutions tournées vers l'avenir.

Vladimir Lučić, CEO de Telekom Srbija, a déclaré : « L’EXPO 2027 est un moment historique pour la Serbie et pour Telekom Srbija. C’est l’occasion de montrer au monde entier comment nous contribuons à transformer l’avenir technologique. En tant que partenaire de confiance de ce projet, Telekom Srbija est fière de soutenir l’EXPO 2027 en fournissant une infrastructure numérique avant-gardiste et en présentant la robustesse de notre écosystème innovant sur la scène internationale. »

À propos de l'EXPO 2027

L’EXPO 2027 Belgrade sera une exposition internationale et le plus grand événement mondial jamais organisé en Serbie. Plateforme d’innovation, de dialogue et de coopération, l’EXPO réunira les nations pour relever les défis auxquels l’humanité est confrontée et explorer des solutions qui transformeront l’avenir. Au-delà de la présentation de technologies et d’idées avant-gardistes, l’EXPO 2027 transformera Belgrade en un pôle de créativité et de connexion, laissant un héritage économique et sociétal durable à la Serbie et à la région.

À propos du groupe Telekom Srbija

Le groupe Telekom Srbija, dont le siège social est situé en Serbie et qui opère dans 13 pays en Europe et au-delà (SER, BIH, MNE, CRO, SI, NMK, TUR, AUT, CH, GER, USA, NL, BE), est l'un des opérateurs de télécommunications les plus importants et les plus dynamiques d'Europe du Sud-Est, et un leader de la transformation numérique dans les Balkans occidentaux. Avec près de 14 millions d'abonnés et plus de 13 000 employés, le groupe fournit des services dans quatre segments clés : la téléphonie fixe, les communications mobiles, l'Internet et le multimédia.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.