アクセルスペース、防衛省の「衛星コンステレーションの整備・運営等事業」を受注
～光学衛星事業者として、画像データ取得業務委託契約を締結～
東京--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 小型衛星を開発・運用し、誰もが宇宙を利用できる社会を目指して事業を展開する株式会社アクセルスペース（本社:東京都中央区、代表取締役:中村 友哉、以下「当社」）は、防衛省の「衛星コンステレーションの整備・運営等事業」(以下「本事業」)の実施のため、三菱電機株式会社（本社：東京都千代田区、執行役社長：漆間 啓）、スカパーＪＳＡＴ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長：米倉 英一）、三井物産株式会社（本社：東京都千代田区、社長：堀 健一）により設立された特別目的会社、株式会社トライサット・コンステレーション（本社：東京都新宿区、代表取締役Co-CEO：大藤 英之、森合 裕）及び三井物産エアロスペース株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：青木 盛博）と、光学衛星画像の納入に係る衛星画像データ取得業務等委託契約を締結したことをお知らせいたします。
本事業について、当社は株式会社トライサット・コンステレーションを構成する３社、株式会社Synspective（本社：東京都江東区、代表取締役CEO：新井 元行）、株式会社 QPS研究所（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長CEO：大西 俊輔）、三井物産エアロスペース株式会社とともに落札し、株式会社トライサット・コンステレーションが2月19日、防衛省と契約締結しました。当社は協力企業の中で唯一、光学画像提供者として本事業に参画し、画像データの取得に携わります。
本事業は、スタンド・オフ防衛能力（※１）の実効性確保に必要な画像情報の安定的な取得を目的に、民間企業が運営する衛星コンステレーション（※２）の構築を目指すPFI事業（民間資金等活用事業）です。
※１ 脅威圏外の離れた位置から目標を対処することで、外部からの攻撃を効果的に阻止する能力
※２ 地球の低軌道（高度約 200～2,000 キロメートル）に多数の小型衛星を配置し、連携して機能するシステム
株式会社アクセルスペース代表取締役の中村友哉は、以下のように述べています。
「このたび契約締結した事業において、当社は唯一の光学衛星事業者として参画いたします。当社がこれまで築き上げてきた小型衛星の開発・運用技術と安定した画像データ提供の実績を基に、安全保障分野における二ーズに着実に対応していきます。併せて、今後の成長が期待される民間・新興国市場における衛星データ利用の拡大にも引き続き積極的に取り組んでまいります。」
【本事業の契約内容】
|
事業名称
|
衛星コンステレーションの整備・運営等事業
|
発注者
|
防衛省
|
事業者
|
株式会社トライサット・コンステレーション
構成員：三菱電機株式会社、スカパーJSAT株式会社、三井物産株式会社
|
協力企業
|
・株式会社Synspective
・株式会社QPS研究所
・株式会社アクセルスペース
・三井物産エアロスペース株式会社
|
事業内容
|
・画像データの取得に関する業務
・専用地上施設の運用等に関する業務
・全般的な管理に必要な業務
|
契約金額
|
283,117百万円（税込）
|
事業期間
|
2026年２月19日から2031年3月31日（約５年間）
【当社の契約内容】
|
契約名
|
画像データ取得業務委託契約
|
契約主体
|
株式会社トライサット・コンステレーション
（構成員：三菱電機株式会社、スカパーＪＳＡＴ株式会社、三井物産株式会社）
株式会社アクセルスペース
三井物産エアロスペース株式会社
|
業務内容
|
画像データ取得業務等委託業務
|
契約金額
|
48,069百万円 (税込)
|
事業期間
|
2026年2月19日から2031年3月31日（約５年間）
アクセルスペースについて
「Space within Your Reach〜宇宙を普通の場所に〜」をビジョンに掲げ、2008年の創業から世界に先駆けて小型衛星の開発に取り組んできました。小型衛星の設計、製造、軌道上運用における独自技術を基盤に、顧客の宇宙ミッション実現のための衛星開発・運用事業「AxelLiner（アクセルライナー）」、自社の光学衛星コンステレーションによる地球観測データ提供事業「AxelGlobe（アクセルグローブ）」を展開し、多様な産業のニーズに応えるソリューションを提供しています。これらの事業活動を通して、誰もが宇宙を利用できる社会の実現を目指しています。
株式会社アクセルスペース
所在地：東京都中央区日本橋本町3丁目3番3号 Clipニホンバシビル
代表取締役：中村 友哉（なかむら ゆうや）
設立：2008年8月
https://www.axelspace.com/ja/
Contacts
本件に関するお問い合わせ
株式会社アクセルスペースホールディングス
経営管理本部 経営企画グループ PR＆IRユニット
Email: pr@axelspace.com