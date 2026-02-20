Calvin Klein Fragrances annonce que ROSALÍA sera l'égérie de la nouvelle gamme euphoria elixirs

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Calvin Klein, Inc., filiale de PVH Corp. [NYSE : PVH], et Calvin Klein Fragrances, division de Coty Inc. [NYSE : COTY], dévoilent aujourd'hui la chanteuse et compositrice ROSALÍA, lauréate d'un GRAMMY Award, comme égérie d' euphoria elixirs , une nouvelle collection de trois parfums intenses distincts.

Nouveau chapitre audacieux de la franchise emblématique euphoria, euphoria elixirs est une exploration sensorielle de la confiance, du plaisir et de la sensualité. Incarnée par l'icône mondiale et ambassadrice de Calvin Klein, ROSALÍA, la campagne fusionne le mouvement et les couleurs vives dans une exploration captivante de la liberté sans limites. Connue pour sa musique qui défie les genres et son talent artistique impressionnant, ROSALÍA canalise la féminité moderne des parfums dans un voyage immersif qui reflète l'énergie et l'individualité des trois senteurs distinctes.

« Les euphoria elixirs sont pleins d'énergie, de possibilités d'expression et de polyvalence ! », a indiqué ROSALÍA. « Chacune des trois fragrances représente son propre état d'esprit, mais les notes de vanille (que j'adore) sont présentes dans chacune d'elles, procurant une sensation chaleureuse et familière sur la peau. Cette réunion avec Calvin Klein a été un rêve… j'adore travailler avec des équipes aussi inspirantes et travailleuses que les leurs ! »

euphoria elixirs présente des parfums haut de gamme ultra-concentrés qui célèbrent la polyvalence de leur ingrédient clé, la vanille, à la fois douce et puissante, sucrée et séduisante. Richement stratifiée et moderne dans son esprit, la gamme prend forme à travers trois interprétations vibrantes et émotionnelles : magnetic elixir , bold elixir et solar elixir.

La collection euphoria elixirs :

Expressive. Radieuse. Pleine d'assurance.

Cette collection explore la vanille, le fruit de l'orchidée, la fleur emblématique d'euphoria, à travers son évolution complète, depuis ses débuts frais et verts (élixir solaire) jusqu'à sa maturité vibrante (élixir magnétique), et enfin jusqu'à sa chaleur ensoleillée, séchée et grillée (élixir audacieux). Chaque parfum forme un binôme entre une facette distincte de la vanille et une note complémentaire pour définir une ambiance claire : l'élixir solaire fusionne la vanille et la mangue pour une énergie lumineuse et joyeuse ; l'élixir magnétique superpose la vanille et le musc pour une chaleur douce et intimement romantique ; et l'élixir audacieux contraste la vanille et le bois de chêne pour une impression plus profonde et plus intense.

Créés en collaboration avec les maîtres parfumeurs de certaines des maisons de parfums les plus réputées au monde, ces trois parfums sont des parfums intenses avec une concentration ultra-élevée de 28 % ou plus, la plus forte concentration de parfum pour Calvin Klein Fragrances.

magnetic elixir (vanille musquée)

magnetic elixir capture l'attrait irrésistible d'une confiance et d'une sensualité naturelles. Ancré par l'orchidée Dancing Lady, l'absolue d'ambrette et un mélange gourmand de vanille musquée, ce parfum riche et sucré possède un charme séduisant et persiste comme une caresse chaleureuse.

Parfumeur : Caroline Dumur

Maison de parfum : IFF

bold elixir (bois de chêne et vanille)

bold elixir est sensuel, boisé et addictif, canalisant l'intensité et la riche profondeur de la vanille grillée. Cette chaleur contraste avec la présence inattendue d'orchidée fumée, de bois de chêne riche et d'absolue de jasmin. Le résultat est un parfum audacieux, qui respire une confiance sans complexe.

Parfumeurs : Carlos Benaim, Domitille Michalon, Caroline Dumur

Maison de parfum : IFF

solar elixir (mangue et vanille)

solar elixir est une expression rayonnante de joie - pure, lumineuse et pleine de vie. Inspiré par la fleur de vanille en pleine floraison, dans sa phase rare verte et fruitée, le parfum est illuminé par la lueur chaude de l'orchidée dorée et de la mangue juteuse. Cet élixir rayonne d'une énergie vibrante, évoquant la sensation d'une peau réchauffée par le soleil.

Parfumeur : Nicolas Bonneville

Maison de parfum : dsm-firmenich

Le packaging :

Le flacon original d'euphoria reste une icône sculpturale intemporelle. Pour les nouveaux euphoria elixirs, ce design classique a été réinventé à travers la couleur : des teintes vives de rose magnétique, de violet audacieux et de jaune solaire reflètent l'énergie et l'individualité de la jeunesse. Le bouchon emblématique a également été revisité dans une couleur monochrome pour créer un parallèle visuel saisissant avec l'intensité du jus.

La campagne :

Après ses débuts dans la campagne de sous-vêtements Calvin Klein en septembre 2025, ROSALÍA est désormais l'égérie de la campagne Calvin Klein Fragrances pour les euphoria elixirs, photographiée par Carlijn Jacobs. À travers les visuels, ROSALÍA amplifie l'esprit d'euphoria (féminin, sensuel et plein d'assurance) grâce à sa capacité unique à susciter des émotions par le mouvement et la performance. Dans un monde surréaliste et sensoriel, ROSALÍA incarne l'attitude distincte de chaque elixir à travers des univers magnétiques, audacieux et solaires, où les possibilités illimitées d'expression de soi et de liberté prennent vie.

Disponibilité :

Calvin Klein euphoria elixirs sera disponible sur calvinklein et chez les détaillants du monde entier à partir du 19 février 2026.

Disponible en 100 ml, 50 ml, 30 ml et 10 ml.

Crédits :

Vidéo de la campagne et photographe : Carlijn Jacobs

Crédits musicaux :

artiste : ROSALÍA , chanson : « Dios Es Un Stalker » / album : LUX

À propos de Calvin Klein

Calvin Klein est l'une des plus grandes marques mondiales de mode et d'art de vivre, fondée à New York en 1968. Façonnée par un mode de vie en phase avec la culture, l'esthétique moderne et distinctive de la marque se reflète dans son approche du design de produits emblématiques et dans son storytelling influent.

Qu'il s'agisse de sous-vêtements, de jeans, de vêtements, d'accessoires, d'articles pour la maison ou de parfums, Calvin Klein crée des pièces essentielles qui traduisent ses racines américaines dans le domaine de la mode à un public international. Les ventes mondiales au détail des produits Calvin Klein ont atteint environ 9 milliards de dollars en 2024.

À propos de PVH Corp.

PVH est l'une des plus grandes sociétés de mode au monde, portée par ses deux marques emblématiques, Calvin Klein et TOMMY HILFIGER Depuis plus de 140 ans, PVH inspire et fidélise les consommateurs du monde entier et est aujourd'hui présente dans plus de 40 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.pvh.com.

À propos de COTY Inc.

Fondée à Paris en 1904, Coty est l'une des plus grandes sociétés mondiales dans le domaine de la beauté, avec un portefeuille de marques emblématiques dans les domaines des parfums, des cosmétiques de couleur et des soins de la peau et du corps. Coty est au service des citoyens du monde entier et commercialise des produits de prestige et grand public dans plus de 120 pays et territoires. Coty et ses marques permettent à chacun de s'exprimer librement et de créer sa propre vision de la beauté. Nous nous engageons également à protéger la planète. Pour en savoir plus, rendez-vous sur coty.com ou sur LinkedIn et lnstagram.

