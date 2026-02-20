Visa续签与Red Bull一级方程式车队的合作伙伴关系协议

美国旧金山、意大利法恩扎和英国米尔顿凯恩斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Visa（纽约证券交易所代码：V）今日宣布，与Red Bull F1车队旗下的Oracle Red Bull Racing及Visa Cash App Racing Bulls达成一项为期多年的全球合作续约及扩展协议。

在2024年启动的开创性合作基础上，此次续约进一步强化了Visa对这一全球增长最快的体育赛事之一的长期承诺。根据更新后的合作协议，Visa将获得一系列重要的新增品牌权益，包括更广泛的品牌展示权、升级的贵宾接待资源以及覆盖两支车队的沉浸式体验项目，全面提升品牌可见度与互动价值。此外，Visa将继续担任Visa Cash App Racing Bulls一级方程式车队及其F1 Academy项目的冠名合作伙伴，进一步巩固其在赛道内外的品牌影响力与市场布局。

Visa首席营销官Frank Cooper III表示：“此次续约彰显了我们与Red Bull Racing Teams、Visa Cash App Racing Bulls以及Oracle Red Bull Racing携手打造的卓越发展势头，也体现了双方在体育、文化与商业交汇点不断突破创新边界的共同追求。Red Bull旗下两支一级方程式车队为我们提供了极具活力的全球平台，使我们能够以有力且真诚的方式与车迷、客户及持卡人建立深度联结。随着合作迈入新篇章，我们将在这一运动领域进一步拓展品牌参与的广度与深度。”

与Oracle Red Bull Racing的合作进一步升级

根据续签后的合作协议，Visa将继续担任Oracle Red Bull Racing的核心合作伙伴，并新增多项高影响力的赛车品牌展示权益，其中包括在RB22赛车前翼维持醒目的品牌呈现，进一步巩固其在赛道上的高曝光度。同时，Visa获得零售银行类别的独家合作权利，并取得更为广泛的权益延伸与使用授权安排。

Visa与Oracle Red Bull Racing的深化合作还将延伸至F1 Academy，并通过Red Bull Racing Academy Programme进一步落实。随着这一全女性赛事进入第四个赛季，Visa将与Red Bull的投入规模保持一致，在发车阵容中支持两辆赛车，全面巩固其在F1及F1 Academy所有Red Bull车队体系中的战略布局。此次升级后的合作亦将带来更为丰富的高端体验资源组合，并显著提升对车队的专属接触与参与机会。

Oracle Red Bull Racing首席商务官Paul Gandolfi 表示：“在较短时间内，Oracle Red Bull Racing与Visa已携手打造出建立在紧密协作与共同成就基础之上的坚实合作关系。依托Red Bull在体育、娱乐与生活方式领域的核心地位，我们正处于这一产业交汇的前沿，这为我们在一级方程式开启新时代之际，将Visa等全球知名行业领军企业引入赛场，创造了得天独厚的战略优势。”

Visa Cash App Racing Bulls合作续签

根据续签协议，Visa将继续担任Visa Cash App Racing Bulls的冠名合作伙伴，延续2024年确立的车队品牌身份与战略定位。协议亦包括续签Visa Cash App Racing Bulls（VCARB）学院项目，进一步强化Visa对推动女性在赛车运动领域发展的持续承诺与战略投入。

Visa Cash App Racing Bulls首席执行官Peter Bayer表示：“我们非常荣幸能够与Visa续签冠名合作伙伴协议，并在自2024年以来双方共同积累的良好发展势头基础上持续深化合作。Visa一直是Visa Cash App Racing Bulls的重要战略伙伴，与我们秉持相同的创新愿景，致力于加强与车迷的互动联结，并在整个赛事生态中创造更具深远意义的价值。我们在赛道上打造冠军，也在赛道内外倡导创造力与突破精神。展望未来，我们期待与Visa携手前行，在迈向2030年的进程中不断拓展这项运动的可能边界。”

将Red Bull车队带到赛道之外，延展全球车迷触点

在此次合作续约之际，Visa亦在Red Bull Showrun巡演活动中发挥核心作用。该巡演将率先在美国启动，覆盖旧金山、凤凰城、底特律和亚特兰大等城市，并计划逐步拓展至全球市场，进一步强化与车迷的互动连接。美国巡演将于2026年2月21日在旧金山揭幕，由Red Bull测试及储备车手角田裕毅（Yuki Tsunoda）领衔亮相。活动将以免费向公众开放的形式举行，把旧金山Marina Boulevard打造为一级方程式风格的示范赛道，在金门大桥这一标志性景观的映衬下呈现震撼演示。

作为Red Bull Showrun巡演的官方合作伙伴，Visa将在赛道品牌展示、赛车与车手整合呈现、销售终端互动体验以及专属Visa Cash App持卡人礼遇等多个维度全面亮相。同时，Visa还将在整个周末期间开展内容制作与传播活动，并举办专属VIP贵宾接待项目。

致编辑说明——关于Visa：

Visa：Visa（纽约证券交易所代码：V）是全球领先的数字支付企业，在200多个国家和地区为消费者、商户、金融机构及政府机构之间的交易提供支持与连接。Visa的使命是通过构建创新、便捷、可靠且安全的支付网络联通全球，助力个人、企业与各类经济体实现持续繁荣。我们坚信，一个覆盖更广、更加包容的经济体系，是未来资金流动与金融发展的基石；当更多人获得参与机会，全球经济也将由此受益。欲了解更多信息，请访问Visa.com。

Oracle Red Bull Racing：自创立以来，Oracle Red Bull Racing始终是国际汽联一级方程式世界锦标赛（FIA Formula One World Championship）这一全球顶级赛车赛事中的中坚力量。车队成立于2005年，旨在拓展母公司Red Bull 在 F1领域的战略布局，并以融合激情、创新精神、雄心与卓越表现的独特理念，持续挑战并重塑这项运动的既有格局。凭借多项车队总冠军与车手总冠军头衔，以及逾百场分站赛胜利的卓越战绩，Oracle Red Bull Racing已发展成为F1历史上最成功的车队之一。围绕对极致性能的持续追求，车队不仅在赛道上保持竞争优势，更作为冠军的摇篮与技术创新的前沿力量，在全球赛车运动的舞台上不断推动行业进步。

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team：自2006年成立以来，Visa Cash App Racing Bulls始终是一级方程式赛场上最具稳定性与竞争力的车队之一。作为Red Bull旗下两支F1车队之一，VCARB承担着人才培育与储备的重要角色，成为众多青年车手迈向更高竞技舞台的起点与平台，不少车手由此成长，并在一级方程式及其他顶级赛事中斩获分站冠军乃至世界冠军荣誉。车队由Red Bull Ford Powertrains提供动力支持，运营基地分别位于意大利法恩扎和英国米尔顿凯恩斯。与此同时，VCARB亦参与全女性赛事F1 Academy，延续其长期致力于培养新一代赛车人才的承诺。

在赛道之外，VCARB以拥抱新一代车迷为核心，通过Creator Platform及一系列创新的车迷互动举措，推动F1世界更加开放与包容，让更多人有机会参与其中、实现突破。车队不仅在赛道上培育冠军，更在赛道内外倡导创造力与表达精神。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。