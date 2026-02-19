GekkoVet et Royal Canin pénètrent sur le marché d'Amérique latine avec un lancement à Mexico, étendant leur partenariat mondial à un nouveau continent

HELSINKI ET MEXICO--(BUSINESS WIRE)--GekkoVet, leader finlandais de l'aide à la décision clinique vétérinaire alimentée par l'IA, et Royal Canin, pionnier mondial de la santé nutritionnelle des animaux de compagnie, annoncent le lancement de leur collaboration stratégique à Mexico. Cet événement correspond au premier déploiement national de leur partenariat en Amérique latine, étendant ainsi l'initiative amorcée en début d'année avec plusieurs déploiements réussis en Asie.

Royal Canin Mexico dote ses équipes vétérinaires de la plateforme intelligente de GekkoVet, qui propose en temps réel une assistance diagnostique, des recommandations de traitement et des informations sur les médicaments. Cette collaboration vise à renforcer l'efficacité clinique, à améliorer les résultats thérapeutiques et à fournir aux vétérinaires des outils utilisant des données probantes qui s'intègrent avec fluidité à leur quotidien professionnel.

« Ce lancement à Mexico est un grand pas en avant, non seulement à l'échelle régionale, mais aussi internationale », a déclaré Johanna Majamaa, docteur en médecine vétérinaire et co-fondatrice de GekkoVet. « Après une forte dynamique de développement en Asie, pénétrer sur le marché d'Amérique latine est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour remplir notre mission au service des vétérinaires du monde entier. »

Royal Canin Mexico va intégrer les fonctionnalités de base de GekkoVet dans ses programmes d'aide vétérinaire. Conçue pour être rapide, intuitive et fiable sur le plan clinique, la plateforme aide les vétérinaires à prendre des décisions éclairées sur le lieu de soin.

Selon Cesar Gutierrez, directeur marketing et vente de Royal Canin Mexico : « nous sommes ravis de ce lancement à Mexico. Cette collaboration reflète notre engagement à associer nutrition et technologie pour assister les professionnels de la santé vétérinaire dans la fourniture des meilleurs soins possibles. »

Le déploiement fait suite à une phase pilote réussie conduite plus tôt cette année, dans le cadre de laquelle les cliniques participantes ont rapporté une meilleure confiance diagnostique et une plus grande efficacité du flux de travail. Cette collaboration inclut également des formations et des analyses de données taillées sur mesure pour l'environnement vétérinaire mexicain. Après ce premier lancement à Mexico, une série d'autres initiatives nationales est prévue sur ce continent, visant à accentuer l'impact de ce partenariat transformateur.

À propos de GekkoVet

GekkoVet est une entreprise finlandaise de technologie médicale qui fournit aux vétérinaires des outils d'aide à la décision clinique, alimentés par l'IA. Approuvée par des milliers de cliniques à travers le monde, GekkoVet aide les vétérinaires à poser plus rapidement des diagnostics d'une plus grande précision afin d'améliorer les soins aux patients.

À propos de ROYAL CANIN®

ROYAL CANIN® fait partie de Mars, Incorporated, et occupe la place de leader mondial de la nutrition santé pour chiens et chats. Sa mission est de créer UN MONDE MEILLEUR POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE. Fondée en 1968 par le Dr Jean Cathary, vétérinaire français, ROYAL CANIN® élabore une nutrition précise et scientifique pour chiens et chats, disponible dans les animaleries et dans les cabinets vétérinaires du monde entier.

