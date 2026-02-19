Andersen Consulting breidt adviesdiensten voor gebouwde activa uit door samenwerking met Grinity

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Grinity, een adviesbureau voor gebouwde activa dat technische, milieu- en duurzame ontwikkelingsdiensten levert aan de bouw- en vastgoedsector.

Grinity, actief in Tsjechië en Slowakije met meer dan 130 professionals, bedient zowel private als publieke opdrachtgevers in commerciële ontwikkeling, industrie, technologie, automobielsector en duurzaamheid. Het bedrijf biedt multidisciplinaire expertise op het gebied van project- en kostenbeheer, technisch advies, transactiediensten, ESG-consultancy en energieoptimalisatie voor gebouwen.

"Duurzaamheid is een strategische noodzaak geworden, maar klanten hebben ook behoefte aan een geïntegreerde aanpak op het gebied van scope, kosten, planning, risico en kwaliteit," aldus Pavel Čermák, CEO van Grinity. "Door onze expertise op het gebied van project- en kostenbeheer, technisch advies en energieoptimalisatie te combineren met het wereldwijde platform van Andersen, kunnen we uitgebreide, toekomstgerichte oplossingen leveren die waarde op lange termijn creëren voor klanten en hun stakeholders."

Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen, voegde eraan toe: "Grinity heeft een sterke reputatie opgebouwd op het gebied van projectuitvoering en specialistisch advies voor de gebouwde omgeving. Hun multidisciplinaire dienstverleningsmodel – van due diligence en project- en programmabeheer tot ESG- en EU-taxonomieadvies – vormt een aanvulling op de wereldwijde capaciteiten van Andersen en versterkt ons vermogen om klanten te helpen bij het omgaan met complexe regelgevings-, operationele en duurzaamheidsuitdagingen, terwijl we tegelijkertijd een concurrentievoordeel behouden."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt op het gebied van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting is geïntegreerd in het multidimensionale dienstverleningsmodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, waardering, internationale mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn aangesloten en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt consultancyplossingen via zijn aangesloten en samenwerkende bedrijven over de hele wereld.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.