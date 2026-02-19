GekkoVet en Royal Canin komen in Latijns-Amerika op de markt met een lancering in Mexico, waarmee een nieuw continent in hun wereldwijde partnerschap wordt geopend

HELSINKI & MEXICO CITY--(BUSINESS WIRE)--GekkoVet, de Finse leider in AI-gestuurde ondersteuning in klinische beslissingen voor dierenartsen, en Royal Canin, een wereldwijde pionier in de gezondheid voor huisdieren via voeding, kondigen de lancering aan van hun strategische samenwerking in Mexico. Dit markeert de eerste nationale rollout van hun partnerschap in Latijns-Amerika en is een uitbreiding van het initiatief dat eerder dit jaar begon met succesvolle ontplooiingen in Azië.

Royal Canin Mexico verschaft veterinaire teams het intelligente platform van GekkoVet, dat instaat voor realtime diagnostische assistentie, aanbevelingen voor behandelingen en informatie over geneesmiddelen. De samenwerking is bedoeld om klinische efficiëntie te bevorderen, resultaten voor patiënten te verbeteren en dierenartsen te ondersteunen met op bewijsmateriaal gebaseerde tools die naadloos in de dagelijkse praktijk integreren.

