Andersen Consulting styrker rådgivning inden for bygningsaktiver gennem samarbejde med Grinity

Andersen Consulting har indgået en samarbejdsaftale med Grinity, et rådgivningsfirma med speciale i bygningsaktiver, der leverer tekniske, miljømæssige og bæredygtige udviklingstjenester til bygge- og ejendomsmarkederne.

Med sæde i Tjekkiet og Slovakiet og mere end 130 specialister betjener Grinity private og offentlige kunder inden for kommerciel udvikling, industri, teknologi, bilindustri og bæredygtighed. Virksomheden tilbyder tværfaglig ekspertise inden for projekt- og omkostningsstyring, teknisk rådgivning, transaktionsydelser, ESG-rådgivning og energioptimering af bygninger.

"Bæredygtighed er blevet en strategisk nødvendighed, men kunderne har også brug for en integreret ydelse på tværs af omfang, omkostninger, tidsplan, risiko og kvalitet," udtalte Pavel Čermák, administrerende direktør for Grinity. "Ved at kombinere vores ekspertise inden for projekt- og omkostningsstyring, teknisk rådgivning og energioptimering med Andersens globale platform kan vi levere omfattende, fremadskuende løsninger, der skaber langsigtet værdi for kunder og deres interessenter."

Mark L. Vorsatz, global formand og administrerende direktør for Andersen, tilføjede: "Grinity har opbygget en stærk historik inden for projektleverancer og specialiseret rådgivning til bygge- og anlægssektoren. Deres tværfaglige servicemodel – fra due diligence og projekt- og programledelse til rådgivning om ESG- og EU-taksonomi – komplementerer Andersens globale kompetencer og styrker vores evne til at hjælpe kunder med at navigere i komplekse regulatoriske, operationelle og bæredygtighedsmæssige udfordringer, samtidig med at de bevarer en konkurrencemæssig fordel."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der leverer en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretnings-, teknologi- og ai-transformation samt humankapital-løsninger. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning i verdensklasse inden for skat, jura, værdiansættelse, global bevægelighed og rådgivning via en global platform med mere end 50.000 medarbejdere på verdensplan og tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer verden over.

