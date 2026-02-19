Die Serviceplan Group nutzt in Zusammenarbeit mit Luma AI kreative KI für ihre weltweiten Aktivitäten

PALO ALTO, Kalifornien, und MÜNCHEN--(BUSINESS WIRE)--Die Serviceplan Group hat heute eine strategische Partnerschaft mit Luma AI bekannt gegeben, in deren Rahmen KI für kreative Arbeiten in allen globalen Niederlassungen der Agenturgruppe eingeführt werden soll.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Luma AI als KI-Technologiepartner der Serviceplan Group fungieren und KI für kreative Arbeiten in professionelle Arbeitsabläufe in den Bereichen Strategie, kreative Entwicklung, Content-Produktion und Bereitstellung integrieren. Der Rollout ist ein wichtiger Meilenstein für die Serviceplan Group, die damit als erste der größten Agenturgruppen weltweit KI für kreative Arbeiten in großem Maßstab standardisiert.

Die Serviceplan Group, Europas größtes unabhängiges, partnergeführtes Agenturnetzwerk, unterhält weltweit mehr als 43 Standorte und beschäftigt über 6.500 Mitarbeiter innerhalb ihres integrierten „House of Communication”-Modells. Mit „House of AI“ hat die Agenturgruppe einen digitalen Zwilling ihres etablierten Marcom-Ökosystems aufgebaut, der jeden Aspekt der gesamten Wertschöpfungskette abbildet. Durch die weitere KI-Integration direkt in ihre Produktionsinfrastruktur will die Serviceplan Group Iterationszyklen beschleunigen, den kreativen Output steigern und die operative Effizienz bei Multi-Markt-Kampagnen verbessern.

Die Initiative soll die Markteinführungszeit verkürzen, eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit für Kunden und das gesamte Unternehmen schaffen und eine höhere Skalierbarkeit ohne lineares Kostenwachstum ermöglichen. Marken benötigen heute immer mehr personalisierte Inhalte, die über zunehmend fragmentierte Kanäle bereitgestellt werden müssen. Die Fähigkeit, Produktionszeiten zu verkürzen und dabei die Qualität beizubehalten, ist daher zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil geworden.

„Durch die Integration der Funktionen von Luma AI als wichtiger Baustein in unserem House of AI-Ökosystem können wir nun schneller und intelligenter arbeiten und größere Projekte in Angriff nehmen. Diese Partnerschaft brint eine weitere Stärkung unserer Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette mit sich und stellt sicher, dass Kreativität, Effizienz und ROI Hand in Hand gehen“, so Florian Haller, CEO der Serviceplan Group.

„KI sollte Kreativität beflügeln und nicht standardisieren“, so Alexander Schill, Global Chief Creative Officer der Serviceplan Group. „Durch die Integration fortschrittlicher KI in unseren Arbeitsablauf stellen wir unseren Teams die Tools zur Verfügung, die sie benötigen, um neue Wege zu erkunden, schneller zu testen und die Messlatte für Kreativität global höher zu legen.“

Die Werbeindustrie steht angesichts des digitalen Wandels, der Veränderungen im Performance-Marketing und steigender Anforderungen an Inhalte weiterhin unter Margendruck. Die unternehmensweite Implementierung der Serviceplan Group ist das Ergebnis der allgemeinen Entwicklung hin zu KI-gestützten Betriebsmodellen, die im Hinblick auf die Sicherung der Rentabilität und die Erweiterung der kreativen Möglichkeiten entwickelt wurden.

„Die Serviceplan Group operationalisiert KI in einem Umfang, der direkte Auswirkungen auf die Produktivitätsökonomie hat“, so Amit Jain, Mitbegründer und CEO von Luma AI. „Diese Partnerschaft geht über die Experimentierphase hinaus und etabliert KI als grundlegende Infrastruktur innerhalb einer führenden globalen Agenturgruppe.“

„Der Wettbewerbsvorteil im Agentursektor wird künftig immer stärker davon abhängen, wie effektiv KI in kreative Arbeitsabläufe integriert wird“, fügte Jason Day, Head of EMEA bei Luma AI, hinzu. „Die Serviceplan Group setzt einen neuen Maßstab dafür, wie große Agenturnetzwerke die KI-Einführung in messbare operative und finanzielle Stärke übersetzen können.“

Luma AI wird im Rahmen der Partnerschaft die Teams der Serviceplan Group weltweit bei der Implementierung unterstützen und Schulungen anbieten, um eine konsistente Einführung und verantwortungsvolle Nutzung sicherzustellen.

Über Luma AI

Luma AI schafft eine multimodale allgemeine Intelligenz, die in der realen Welt generiert, verstanden und betrieben werden kann. Auf Dream Machine, der Flaggschiff-Plattform des Unternehmens, können Kreative überall professionelle Videos und Bilder erstellen. 2025 brachte Luma mit Ray3 das weltweit erste Video-Reasoning-Modell heraus, das in der Lage ist, physisch exakte Videos, Animationen und Bildmaterialien zu erzeugen. Die Luma-Modelle werden weltweit von den führenden Entertainment-Studios, Werbeagenturen und Technologiepartnern eingesetzt, darunter Adobe und AWS, und sind per Abonnement oder API verfügbar. Getragen wird das Unternehmen von HUMAIN, Andreessen Horowitz, Amazon, AMD Ventures, NVIDIA, Amplify Partners, Matrix Partners und Business Angels aus den Sektoren Technologie und Entertainment.

Über die Serviceplan Group

Die Serviceplan Group ist die größte unabhängige, partnergeführte Agenturgruppe in Europa. Serviceplan wurde 1970 als klassische Werbeagentur gegründet und hat schnell das Konzept des „House of Communication” entwickelt, ein vollständig integriertes Agenturmodell, das alle modernen Kommunikationsdisziplinen aus den Bereichen Kreativität und Content, Medien und Daten sowie Experience und Commerce unter einem Dach vereint: Markenstrategen, Kreative, Experience-Designer, Medien-, Marketing-Technologie- und CRM-Experten, Datenwissenschaftler, Marktforscher, PR-Berater und Vertriebsprofis. Die Serviceplan-Group unterhält 43 eigene Standorte und hat darüber hinaus weitere Partnerschaften geschlossen, sodass sie weltweit in insgesamt 24 Ländern und in allen wichtigen Wirtschaftsräumen vertreten ist. Durch die präzise Verzahnung der drei Agenturmarken Serviceplan, Mediaplus und Plan.Net ist die Serviceplan Group die führende Agenturgruppe für innovative Kommunikation.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.