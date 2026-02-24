Canoga Perkins和Druid為關鍵任務專用5G網路提供支援FRER的高韌性解決方案

加州查茨沃斯和愛爾蘭佈雷--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Canoga Perkins和Druid Software在2025年冬季Druid示範日活動上展示了雙方的合作成果，其中Canoga Perkins示範了可靠訊框複製與消除技術(FRER)。這代表針對採礦、工業自動化和智慧製造等產業關鍵任務應用的網路新時代正式到來。FRER是頂尖的資料保護機制，可為關鍵任務資料提供無與倫比的無損傳輸。Canoga Perkins和Druid建置了一套專用5G網路，其中SyncMetra為Druid的Raemis核心網和無線區域網路(RAN)之間的流量提供保護，實現無中斷備援切換和持續視訊傳輸。

Canoga Perkins欣然宣布，公司將重返2026年巴塞隆納世界行動通訊大會(MWC Barcelona)，屆時將再次展示其先進的技術示範，重點呈現FRER和尖端5G TSN解決方案。

Canoga Perkins團隊將現場出席，探討確定性網路領域的最新進展，包括可靠訊框複製與消除技術(FRER)和5G時間敏感網路(TSN)領域的突破性成果。

如欲安排與打造5G TSN解決方案的專家會面，請聯絡：marketing@canogaperkins.net。

技術介紹

Canoga Perkins SyncMetra解決方案：SyncMetra®平台體現了公司對創新的承諾。它是一款軟體定義、IT運維模式的5G傳輸解決方案，整合了時間敏感網路(TSN)技術，可提供工業自動化、企業AI和AR/VR應用所必要的超高可靠性、低時延通訊。SyncMetra®簡化了專用5G網路的部署和管理，使企業能夠以前所未見的便捷性和效率駕馭下一代技術的強大功能。

Druid Software Raemis™核心網平台：Raemis™是一款企業級、符合3GPP標準的平台，旨在簡化針對各產業企業和關鍵任務場景的高韌性私人網路部署和管理。Raemis™的設計注重靈活性，支援網路切片、從數十台到數萬台互連裝置的可擴充部署模式，並透過內建REST API實現順暢整合。Raemis™運行在商用現貨(COTS)基礎設施上，且完全相容任意無線裝置，可與任何RAN廠商順暢整合，確保架構靈活性、廠商獨立性和長期投資保護。

共同願景與共同開發解決方案的未來

Canoga Perkins總裁Malik Arshad表示：「我們深知，客戶所尋求的遠不止單一產品；他們需要能夠全面解決其複雜且不斷變化的營運挑戰的解決方案。我們欣然為最關鍵的應用場景打造端對端5G TSN解決方案，以此因應這些挑戰。」

他繼續說道：「與Druid Software的這項重要合作，彰顯了我們致力於深化生態系統協同、與其他產業領軍企業共同主動引領產業的決心。透過整合雙方的產業專業能力，我們將能夠提供統一、高效且極具靈活性的5G TSN解決方案，推動下一波工業自動化和自主化發展。」

產業領軍企業、生態系統合作夥伴和客戶可以期待Canoga Perkins和Druid持續推出突破性創新成果。

Druid Software全球策略夥伴關係總裁Tadhg Kenny表示：「專用5G正在超越涵蓋範圍和容量的範疇，成為工業控制系統的骨幹。透過以Raemis™為核心，並藉助Canoga Perkins的FRER功能保護流量傳輸，我們展示了從核心網到RAN整條資料路徑的工業級韌性和無中斷備援切換能力。在此基礎上，Druid和Canoga Perkins將就圍繞時間敏感網路整合展開更深入的合作進行持續討論，強化雙方為最高要求的工業應用提供確定性效能的共同承諾。」

關於Druid Software

Druid Software成立於2000年，總部位於愛爾蘭，是專用蜂巢網路技術的產業領導者。成熟且經過實地驗證的Raemis™為各類蜂巢核心網功能提供超高效率、高可擴充性平台，並且同時支援4G和5G技術。平台擁有大量專為多產業關鍵任務應用設計的獨特功能。

關於Canoga Perkins

Canoga Perkins擁有50年以上的優異工程經驗，不懈領頭變革關鍵任務網路解決方案以助力產業創新繁榮。Canoga Perkins深受一流服務供應商、工業企業、公用事業部門、軍事部門和政府機構信賴，兼具豐富的歷史傳承與不懈的創新精神。我們盡最大可能優先採用人工智慧技術，設計出可靠、安全、可擴展、適應力強大的智慧解決方案，確保客戶走在技術發展的前端。

進一步詳情，請見： www.canogaperkins.net 。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。