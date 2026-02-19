Visa verlengt partnerschap met Red Bull Formule 1-teams

SAN FRANCISCO & FAENZA, Italië & MILTON KEYNES, Engeland--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE: V) heeft vandaag een meerjarige verlenging en uitbreiding aangekondigd van zijn wereldwijde partnerschap met Oracle Red Bull Racing en Visa Cash App Racing Bulls van het Red Bull F1-team.

Voortbouwend op het baanbrekende partnerschap dat in 2024 van start ging, versterkt de vernieuwde overeenkomst de betrokkenheid van Visa bij een van de snelstgroeiende sporten ter wereld, terwijl er tegelijkertijd belangrijke nieuwe brandingrechten, verbeterde gastvrijheidsfaciliteiten en meeslepende ervaringsmogelijkheden voor beide teams worden geïntroduceerd.

