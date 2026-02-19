Andersen Consulting arricchisce il portafoglio della consulenza nel settore immobiliare grazie alla collaborazione con Grinity

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting ha stretto un accordo di collaborazione con Grinity, una società di consulenza nel settore immobiliare che offre servizi tecnici, ambientali e di sviluppo sostenibile ai mercati edilizi e immobiliari.

Attiva nella Repubblica Ceca e in Slovacchia e forte di oltre 130 professionisti, Grinity serve clienti pubblici e privati nei settori dello sviluppo commerciale, dell'industria, della tecnologia, dell'automotive e della sostenibilità. La società offre competenze multidisciplinari in gestione di progetti e costi, consulenza tecnica, servizi transazionali, consulenza ESG e ottimizzazione energetica per gli edifici.

“La sostenibilità è diventata un imperativo strategico, ma i clienti hanno anche bisogno di implementazione integrata nell'ambito della portata, dei costi, delle tempistiche, dei rischi e della qualità”, ha dichiarato Pavel Čermák, CEO di Grinity. “Unendo la nostra gestione di progetti e costi, la consulenza tecnica e la competenza in ambito di ottimizzazione energetica con la piattaforma globale di Andersen, siamo in grado di fornire soluzioni complete e orientate al futuro che promuovono il valore a lungo termine per i clienti e le loro parti interessate”.

Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen, ha aggiunto, “Grinity ha stabilito una solida tradizione nella realizzazione di progetti e nella consulenza specializzata in ambito immobiliare. Il loro modello multidisciplinare di servizi, dalla due diligence alla gestione di progetti e programmi, alla consulenza in tema di ESG e terminologia UE completa le capacità globali di Andersen e rafforza la nostra capacità di aiutare i clienti a orientarsi tra le complesse sfide normative, operative e di sostenibilità, mantenendo al contempo un profilo competitivo”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una gamma completa di servizi che vanno dalla strategia aziendale al business, dalla tecnologia alla trasformazione dell'AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, e offre competenze d'eccellenza in ambito di consulenza, in materia fiscale, legale, di valutazione, di mobilità globale e di advisory tramite una piattaforma globale con cui collaborano oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo e una presenza in oltre 1.000 sedi attraverso le sue aziende affiliate e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che fornisce soluzioni di consulenza tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.