Visa renouvelle son partenariat avec les écuries Red Bull de Formule 1

SAN FRANCISCO, États-Unis, FAENZA, Italie et MILTON KEYNES, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE : V) a annoncé aujourd’hui le renouvellement et l’extension pluriannuelle de son partenariat mondial avec Oracle Red Bull Racing, l’écurie de Formule 1 Red Bull, ainsi qu’avec Visa Cash App Racing Bulls.

S’appuyant sur le partenariat novateur lancé en 2024, cet accord renouvelé confirme l’engagement de Visa envers l’un des sports connaissant la croissance la plus rapide au monde. Il prévoit de nouveaux droits de marque stratégiques, des dispositifs d’hospitalité renforcés et des expériences immersives au sein des deux équipes. Visa reste également le partenaire principal de l'équipe de Formule 1 Visa Cash App Racing Bulls et de son programme F1 Academy, renforçant ainsi sa visibilité et son influence, tant sur les circuits qu'en dehors.

« Ce renouvellement témoigne de la dynamique exceptionnelle que nous avons construite aux côtés des équipes Red Bull Racing, Visa Cash App Racing Bulls et Oracle Red Bull Racing, ainsi que de notre ambition commune de repousser les frontières à la croisée du sport, de la culture et du commerce », a déclaré Frank Cooper III, directeur du marketing chez Visa. « Les deux écuries Red Bull de Formule 1 nous offrent une plateforme mondiale unique et dynamique pour engager les fans, nos clients et les titulaires de cartes de manière authentique et percutante. Ce nouveau chapitre nous permet d'élargir et d'approfondir notre présence dans l'univers du sport automobile », a-t-il ajouté.

Partenariat renforcé et élargi avec Oracle Red Bull Racing

Dans le cadre de cet accord renouvelé, Visa conservera son statut de partenaire stratégique d'Oracle Red Bull Racing et bénéficiera de nouveaux emplacements de marque à forte visibilité sur les monoplaces, avec notamment le maintien d'une présence de premier plan sur l'aileron avant de la RB22. Visa a également obtenu des droits exclusifs dans la catégorie des services bancaires de détail, ainsi que des droits d'activation et de sous-licence élargis.

Ce partenariat renforcé entre Visa et Oracle Red Bull Racing s’étendra également à la F1 Academy, dans le cadre du programme Red Bull Racing Academy. Alors que la série 100 % féminine entame sa quatrième saison, Visa s’alignera sur l’engagement de Red Bull en soutenant deux monoplaces sur la grille, affirmant ainsi son soutien à l’ensemble des équipes Red Bull engagées en Formule 1 et en F1 Academy. Ce partenariat élargi permettra d'offrir un portefeuille d'expériences premium encore plus riche et un accès accru à l'équipe.

Paul Gandolfi, directeur commercial d’Oracle Red Bull Racing, a déclaré : « En très peu de temps, Oracle Red Bull Racing et Visa ont bâti un partenariat fondé sur une collaboration étroite et une réussite partagée. Avec Red Bull, nous nous situons au carrefour du sport, du divertissement et du style de vie, ce qui nous permet d'attirer des leaders mondiaux reconnus, tels que Visa, à l'aube d'une nouvelle ère pour ce sport. »

Renouvellement du partenariat avec Visa Cash App Racing Bulls

Le renouvellement prévoit la poursuite du partenariat principal de Visa avec l'équipe Visa Cash App Racing Bulls, lancée en 2024. L’accord inclut également le renouvellement du programme VCARB Academy, confirmant ainsi l’engagement de Visa en faveur de la promotion des femmes dans le sport automobile.

Peter Bayer, PDG de Visa Cash App Racing Bulls, a déclaré : « Nous sommes fiers de prolonger notre partenariat principal avec Visa et de poursuivre sur la dynamique solide que nous avons bâtie ensemble depuis 2024. Visa est un partenaire remarquable pour Visa Cash App Racing Bulls, partageant notre ambition d’innover, de renforcer le lien avec les fans et de générer un impact significatif dans l’ensemble du sport, tout en continuant à former des champions et à promouvoir la créativité, sur et en dehors des circuits. Nous nous réjouissons de poursuivre cet élan avec Visa alors que nous repoussons les limites du possible à l’horizon 2030. »

Rapprocher les équipes Red Bull des fans au-delà des circuits

Ce partenariat renouvelé intervient alors que Visa occupe un rôle central dans le cadre du Red Bull Showrun Tour, dont le coup d’envoi sera donné aux États-Unis avec des étapes à San Francisco, Phoenix, Detroit et Atlanta, avant une extension à l’international afin de renforcer l’engagement des fans à l’échelle mondiale. La tournée américaine débutera à San Francisco le 21 février 2026, avec la participation de Yuki Tsunoda, pilote d’essai et de réserve de Red Bull. Cet événement gratuit et ouvert au public transformera le Marina Boulevard en un circuit de démonstration inspiré de la Formule 1, avec en toile de fond emblématique le Golden Gate Bridge.

En tant que partenaire officiel du Red Bull Showrun Tour, Visa bénéficiera d’une visibilité de marque sur le parcours, d’une intégration renforcée avec les monoplaces et les pilotes, ainsi que d’animations sur les points de vente et d’offres exclusives réservées aux titulaires de la carte Visa Cash App. La marque produira également du contenu dédié et organisera des événements d’hospitalité VIP tout au long du week-end.

Note aux rédacteurs – À propos :

Visa : Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques, facilitant les transactions entre consommateurs, commerçants, institutions financières et entités publiques dans plus de 200 pays et territoires. Sa mission est de connecter le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, pratique, fiable et sécurisé, afin de permettre aux particuliers, aux entreprises et aux économies de prospérer. Visa est convaincue que des économies inclusives — qui intègrent chacun, partout — favorisent l’élévation collective et considèrent l’accès aux services financiers comme un fondement essentiel de l’avenir des flux monétaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Visa.com.

Oracle Red Bull Racing : Depuis sa création, Oracle Red Bull Racing s’est imposée comme une force majeure du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA, la catégorie reine du sport automobile mondial. Fondée en 2005 afin d’accroître la présence de sa société mère, Red Bull, en F1 et de bousculer le statu quo grâce à un mélange audacieux de passion, d’audace, d’ambition et de performance, l’écurie est devenue l’une des plus titrées de l’histoire de la discipline. Avec plusieurs titres mondiaux des constructeurs et des pilotes, ainsi que plus de 100 victoires en Grand Prix à son actif, Oracle Red Bull Racing poursuit sans relâche la quête de l’excellence absolue — en tant qu’équipe de course, pépinière de champions et acteur d’innovation à la pointe des technologies.

L'équipe Visa Cash App Racing Bulls Formula One : Depuis 2006, Visa Cash App Racing Bulls s’impose comme l’une des équipes les plus constantes et compétitives de la discipline. VCARB est l’une des deux écuries de Formule 1 détenues par Red Bull et joue un rôle clé de pépinière et de tremplin pour de jeunes pilotes appelés à remporter des Grands Prix et des titres mondiaux en Formule 1 et au-delà. Propulsée par Red Bull Ford Powertrains, l’équipe est implantée à Faenza, en Italie, ainsi qu’à Milton Keynes, au Royaume-Uni. VCARB participe également à la série F1 Academy, championnat exclusivement féminin, prolongeant ainsi son engagement de longue date en faveur du développement de la nouvelle génération de talents du sport automobile.

En dehors des circuits, VCARB s’adresse à une nouvelle génération de fans en démocratisant l’univers de la Formule 1 et en donnant des ailes au public grâce à sa plateforme de créateurs et à des initiatives élargies dédiées aux supporters. L’équipe ne se contente pas de former des champions, elle défend également la créativité sous toutes ses formes.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.