Serviceplan Group implementa IA creativa en sus operaciones globales en colaboración con Luma AI

PALO ALTO, California y MÚNICH -- Serviceplan Group ha anunciado hoy una colaboración estratégica con Luma AI para implementar la IA en el trabajo creativo en todas las operaciones internacionales del grupo de agencias.

En virtud del acuerdo, Luma AI será el socio tecnológico de Serviceplan Group en materia de inteligencia artificial, lo que permitirá integrarla en los flujos de trabajo profesionales relacionados con la estrategia, el desarrollo creativo, la producción de contenidos y la distribución. Esta iniciativa supone un hito operativo significativo para Serviceplan Group, ya que lo posiciona como el primer grupo de agencias más grande del mundo en estandarizar la IA para el trabajo creativo a gran escala.

