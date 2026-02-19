-

Serviceplan Group implementa IA creativa en sus operaciones globales en colaboración con Luma AI

Serviceplan Group se convierte en el primer grupo de agencias más grande del mundo en estandarizar la IA para el trabajo creativo en flujos de trabajo profesionales a gran escala, lo que refuerza la productividad y la competitividad a largo plazo.

Serviceplan Group today announced a strategic partnership with Luma AI to deploy AI for creative work across the agency group's global operations. Shown here (L-R) Alex Schill, Global Chief Creative Officer of Serviceplan Group, Jason Day, Head of EMEA for Luma AI, Amit Jain, Co-Founder and CEO of Luma AI, and Florian Haller, CEO of Serviceplan Group.

PALO ALTO, California y MÚNICH--(BUSINESS WIRE)--Serviceplan Group ha anunciado hoy una colaboración estratégica con Luma AI para implementar la IA en el trabajo creativo en todas las operaciones internacionales del grupo de agencias.

En virtud del acuerdo, Luma AI será el socio tecnológico de Serviceplan Group en materia de inteligencia artificial, lo que permitirá integrarla en los flujos de trabajo profesionales relacionados con la estrategia, el desarrollo creativo, la producción de contenidos y la distribución. Esta iniciativa supone un hito operativo significativo para Serviceplan Group, ya que lo posiciona como el primer grupo de agencias más grande del mundo en estandarizar la IA para el trabajo creativo a gran escala.

