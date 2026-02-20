バルマン ビューティ、新たな高級フレグランス「Destin de Balmain」を発表

-

パリ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- バルマン ビューティは、初の高級フレグランスとなる「Destin de Balmain」を発表しました。この女性向け新作フレグランスは、バルマンが描く女性像である独立心と、若々しさと、媚びない強さを備え圧倒的なエネルギーに満ちた姿を描いた、力強いフローラルフルーティーのオードパルファムです。

ストーリー：自分の運命を生きる

Destin de Balmainは、手のひらに宿る運命であり、前向きな気持ちと無限の可能性へと向かう道のりです。このフレグランスは詰め替え可能で、決まりごとや周囲の期待に縛られず自己表現する人々をつなぎます。パリのメゾンが受け継ぐサヴォアフェールと現代の躍動にインスパイアされたこの大胆な香りは、自ら道を選び、運命を生きる姿勢を讃えます。

調香師のクォンタン・ビッシュは、「Destin de Balmainには、熟したストロベリーの陽気で楽観的なきらめきがあります」と述べています。果実の瑞々しい活気が、全体の構成に輝くような、格調のある甘さを添えます。ピオニーのノートがバラのような豊かな広がりを際立たせ、クリーミーなサンダルウッドのノートが力強さと輝きの中に香りをしっかりと根付かせます。思わず引き寄せられる、抗いがたいエレクトリックなエネルギーを放ちます。

フレグランス：大胆なフローラル・フルーティー

Destin de Balmainは、熟したストロベリーの輝きと、ピオニーの華やぎ、クリーミーなサンダルウッドのノートで、新しい幕開けのスリルを表現しています。

ネオンのように鮮やかな、自然由来のストロベリーのはじける躍動感が、ピンクペッパーのスパイシーなペッパーノートと遊び心あるコントラストを生み出します。ピオニーのノートからは、予想外のクリーミーなライチの表情が立ち上がります。

リリーアコードが加わることで、フローラル感がいっそう奥行きを増します。繊細なグリーンノートと、Akigalawood™（アキガラウッド）の濃密なスパイスが重なり、サンダルウッドのアコードと滑らかなパチョリと溶け合って、輝くようなウッディーな余韻を生み出します。さらに、Ambrexolide™（アンブレクソリド）の明るくムスキーで“第二の肌”のように寄り添う香りが、全体を忘れがたい官能的な温もりへとまとめ上げます。

ボトル：バルマンのアイコニックなLABYRINTHをイメージ

フレグランスは、シグネチャーのゴールドのストライエーションを施したキャップを備える、貴重感のある詰め替え可能なガラスキューブに収められています。PBモノグラムが各面に配され、メゾンを象徴するラビリンスモチーフを立体的な小径のように刻み込みます。クリアとゴールドの輝きに満ちたその佇まいには、香りの揺るぎないスピリットが凝縮されています。

Destin de Balmainは、全世界のバルマンのブティック、オンライン、ならびに一部の厳選されたファッション＆ビューティー取扱店にて販売されます。製品は10 mlのトラベルスプレーと、30 ml、50 ml、100 ml、150 mlのボトルで展開します。

ソーシャルメディアでは@balmainbeauty（Instagram）、@balmainbeauty（TikTok）をフォローし、詳細は www.balmainbeauty.com をご覧ください。

Balmain Beautyについて
Balmain Beautyは、ピエール・バルマンが1945年に創設したパリのファッションメゾンが築いてきた豊かなレガシーを、ラグジュアリービューティーの新たな時代へと広げています。バルマンは現代的なエレガンスとカルチャー、官能性を体現し、大胆な自己表現を讃えるフレグランスにインスピレーションを与えています。Balmain Beautyは2024年にオールジェンダーのラグジュアリーフレグランスコレクション「Les Éternels」を発表し、2026年には初のプレステージフレグランスであるDestin de Balmainを発表しました。Balmain Beautyは、バルマンとエスティ・ローダー・カンパニーズのライセンス契約下で2022年に設立され、サステナビリティーへの取り組みが評価され「Butterfly Mark」認証を取得しています。

バルマンについて
バルマンは、象徴的な「ニュー・フレンチ・スタイル」を打ち立てたピエール・バルマンが1945年に創設した、パリのラグジュアリーファッションメゾンです。同メゾンはフランス出身デザイナーのアントナン・トロンのクリエイティブ・ディレクションの下、80年以上に受け継がれてきたヘリテージを守りながら、現代的なエレガンスを体現しています。ウィメンズおよびメンズのプレタポルテとアクセサリーコレクションに加え、エスティ・ローダー・カンパニーズにライセンス供与され、ブランドを象徴する1940年代および1950年代のフレグランスに着想を得たプレステージビューティーラインBalmain Beautyを通じて、世界中のオーディエンスとつながっています。

