Canoga Perkins et Druid offrent une résilience activée par FRER pour les réseaux 5G privés critiques

CHATSWORTH, Californie et BRAY, Irlande--(BUSINESS WIRE)--Canoga Perkins et Druid Software ont annoncé leur partenariat lors de l'édition d'hiver 2025 des Druid Demos Days, en présentant la technologie FRER (Frame Replication and Elimination for Reliability). Cette innovation marque le début d'une nouvelle ère pour les applications critiques dans des secteurs tels que les mines, l'automatisation industrielle et l'industrie 4.0. FRER est le mécanisme de protection des données de référence, garantissant une transmission unique et sans risque de perte des données critiques. Canoga Perkins et Druid ont créé un réseau 5G privé où SyncMetra a protégé le trafic entre le cœur de réseau Raemis de Druid et le réseau radio (RAN), assurant ainsi un basculement automatique et un flux vidéo continu.

Canoga Perkins est heureuse d'annoncer son retour au MWC Barcelone en 2026, où elle fera une fois de plus sa démonstration technique avancée mettant en avant la technologie FRER et les solutions de pointe 5G TSN.

L'équipe de Canoga Perkins sera sur place pour discuter des dernières avancées en matière de réseaux déterministes, notamment la réplication et l'élimination de trames pour la fiabilité (FRER) et les développements révolutionnaires dans le domaine des réseaux Time-Sensitive Networking (TSN) dans la 5G.

La technologie

Solution Canoga Perkins SyncMetra : la plateforme SyncMetra® prouve notre engagement envers l'innovation. Il s'agit d'une solution de transport 5G définie par logiciel et gérée par l'informatique, qui intègre la technologie Time-Sensitive Networking (TSN) pour fournir des communications ultra-fiables et à faible latence, essentielles pour l'automatisation industrielle, l'IA d'entreprise et les applications de RA/RV. En simplifiant le déploiement et la gestion des réseaux 5G privés, SyncMetra® permet aux entreprises d'exploiter la puissance des technologies de nouvelle génération avec une facilité et une efficacité sans précédent.

Plateforme de cœur de réseau Raemis™ de Druid Software : Raemis™ est une plateforme d'entreprise conforme aux normes 3GPP, conçue pour simplifier le déploiement et la gestion de réseaux privés résilients d'applications critiques et d'entreprises de divers secteurs. Pensée pour offrir une grande flexibilité, Raemis™ prend en charge des fonctionnalités avancées telles que le découpage de réseau, des modèles de déploiement évolutifs allant de quelques dizaines à plusieurs dizaines de milliers d'appareils connectés, ainsi qu'une intégration fluide grâce à son API REST intégrée. Grâce à une infrastructure COTS (clés en main) totalement indépendante des technologies radio, Raemis™ permet une intégration fluide avec n'importe quel fournisseur RAN, garantissant ainsi la flexibilité architecturale, l'indépendance vis-à-vis des fournisseurs et la protection des investissements à long terme.

Une vision et un avenir communs pour des solutions co-développées

« Nous savons que nos clients recherchent bien plus qu'un produit isolé ; ils souhaitent des solutions globales qui s'attaquent à leurs défis opérationnels complexes et évolutifs. Nous sommes très heureux de pouvoir les satisfaire en créant des solutions 5G TSN complètes pour les cas d'utilisation les plus critiques », a déclaré Malik Arshad, président de Canoga Perkins.

« Ce partenariat majeur avec Druid Software témoigne de notre engagement en faveur d'une intégration profonde au sein de l'écosystème et d'un leadership proactif aux côtés d'autres acteurs clés du secteur », a-t-il poursuivi. « En réunissant nos expertises sectorielles, nous sommes en mesure de proposer une solution 5G TSN unifiée, très performante et extrêmement flexible, qui dynamisera la nouvelle ère d'automatisation et d'autonomie industrielles. »

Les chefs de file de l'industrie, les partenaires de l'écosystème et les clients peuvent s'attendre à un développement continu de progrès révolutionnaires de la part de Canoga Perkins et de Druid.

« La 5G privée ne se limite plus à la couverture et à la capacité ; elle devient le pilier des systèmes de contrôle industriels », a déclaré Tadhg Kenny, président des partenariats stratégiques mondiaux chez Druid Software. « Grâce à la technologie Raemis™ au cœur du réseau et aux capacités FRER de Canoga Perkins pour la protection des flux de trafic, nous avons démontré une résilience de niveau industriel et un basculement sans faille sur l'ensemble du chemin de données, du cœur de réseau au RAN. Forts de ce succès, Druid et Canoga Perkins poursuivent leurs échanges en vue d'une collaboration plus étroite autour de l'intégration du Time-Sensitive Networking (TSN), réaffirmant ainsi notre engagement commun à fournir des performances déterministes pour les applications industrielles les plus exigeantes. »

À propos de Druid Software

Fondée en 2000 et basée en Irlande, Druid Software est le chef de file du secteur des technologies de réseaux cellulaires privés. Sa plateforme éprouvée et mature, Raemis™, offre une solution ultra-performante et hautement évolutive pour une large gamme de fonctions de cœur de réseau cellulaire, compatible avec les technologies 4G et 5G. Elle propose un ensemble complet de fonctionnalités uniques, spécialement conçues pour les applications critiques dans de nombreux secteurs d'activité.

À propos de Canoga Perkins

Dotée de plus de cinquante ans d'excellence en ingénierie, Canoga Perkins est un chef de file incontesté des solutions réseau critiques qui permettent aux industries d'innover et de se développer. Reconnue par les principaux fournisseurs de services, entreprises industrielles, services publics, forces armées et organismes gouvernementaux, Canoga Perkins allie un riche héritage à une volonté constante d'innovation. Nous privilégions l'intelligence artificielle chaque fois que c'est possible, en concevant des solutions intelligentes, fiables, sécurisées, scalables et adaptables, afin que nos clients gardent toujours une longueur d'avance technologique.

