GekkoVet y Royal Canin desembarcan en América Latina con lanzamiento en México, lo que marca el inicio de un nuevo capítulo en su alianza global

HELSINKI y CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--GekkoVet, la compañía finlandesa líder en soluciones de soporte clínico asistido por IA para profesionales veterinarios, y Royal Canin, pionera global en salud de mascotas a través de la nutrición, anuncian el inicio de su colaboración estratégica en México. Este lanzamiento marca la primera implementación nacional de la alianza en América Latina, lo que extiende una iniciativa que comenzó este año con despliegues exitosos en Asia.

Royal Canin México proporciona a los equipos veterinarios la plataforma inteligente de GekkoVet, que ofrece asistencia diagnóstica en tiempo real, recomendaciones de tratamiento e información farmacológica. La colaboración busca potenciar la eficiencia clínica, mejorar los resultados en los pacientes y acompañar a los veterinarios con herramientas basadas en evidencia que se integran sin fricciones en la práctica diaria.

“Este lanzamiento en México es un avance enorme, no solo a nivel regional, sino global”, afirmó Johanna Majamaa, DVM y cofundadora de GekkoVet. “Tras el sólido impulso logrado en Asia, ingresar a América Latina abre un nuevo capítulo en nuestra misión de empoderar a los veterinarios en todo el mundo”.

Royal Canin México integrará las funcionalidades centrales de GekkoVet en sus programas de apoyo veterinario. Diseñada para ser rápida, intuitiva y clínicamente confiable, la plataforma ayuda a los profesionales a tomar decisiones informadas en el punto de atención.

Cesar Gutierrez, Director de Marketing y Ventas de Royal Canin México, agregó: “Nos entusiasma traer esta colaboración a México. Refleja nuestro compromiso de combinar nutrición y tecnología para apoyar a los profesionales veterinarios en la entrega del mejor cuidado posible”.

El lanzamiento se produce tras una fase piloto exitosa a comienzos de este año, en la que las clínicas participantes informaron una mayor confianza diagnóstica y mejoras en la eficiencia del flujo de trabajo. Además, la colaboración incorporará iniciativas educativas y análisis basados en datos adaptados al entorno veterinario mexicano. Con México a la vanguardia en la región, se prevé que otros países de América Latina se sumen próximamente, lo que extenderá el impacto de esta alianza transformadora.

Acerca de GekkoVet

GekkoVet es una empresa finlandesa de tecnología en salud que ofrece herramientas de soporte clínico veterinario impulsadas por IA. Con la confianza de miles de clínicas en todo el mundo, GekkoVet ayuda a los profesionales a obtener diagnósticos más rápidos y precisos para mejorar la atención a los pacientes.

Acerca de ROYAL CANIN®

ROYAL CANIN® , parte de Mars, Incorporated, es un referente global en Health Through Nutrition para perros y gatos con el propósito: A BETTER WORLD FOR PETS (UN MUNDO MEJOR PARA LAS MASCOTAS). Fundada en 1968 por el veterinario francés Dr. Jean Cathary, ROYAL CANIN® desarrolla nutrición precisa y basada en LA ciencia, disponible en tiendas especializadas y clínicas veterinarias de todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.