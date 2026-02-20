Balmain Beauty推出全新頂級香氛Destin de Balmain

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Balmain Beauty正式發表首款頂級香氛Destin de Balmain。這款全新女士香氛是一款風格大膽的花果香調濃香水，詮釋出Balmain女性勢不可擋的氣質：獨立、年輕、率性而為。

品牌故事：活出自在天命

Destin de Balmain代表握在手中的命運，一段充滿樂觀和無限可能的旅程。這款可補充裝香氛連結所有打破規則、不被期待束縛、自由表達自我的人群。受巴黎品牌的精湛製程和現代脈搏啟發，這款大膽的香氛讚頌自主選擇道路、活出自在天命的人生態度。

調香師Quentin Bisch表示：「Destin de Balmain綻放出成熟草莓的愉悅與樂觀氣息。果實的鮮活多汁為香氛帶來明亮而高雅的甜感。牡丹香調進一步傳遞玫瑰般豐盈的質感，柔滑檀香木香調則賦予香氛力量和光澤感。它散發著令人難以抗拒的靈動能量。」

香調結構：大膽花果香

Destin de Balmain以明亮飽滿的成熟草莓、玫瑰牡丹與柔滑檀香木，捕捉全新開端的心動時刻。

鮮活迸發的天然草莓香氣明亮濃烈，與粉胡椒的辛辣氣息形成俏皮對比。牡丹香調中透出意想不到的柔滑荔枝質感。

百合香調讓花香層次更濃郁。其清新細膩的綠意與Akigalawood™的濃烈辛香交織，融合檀香木與滑順廣藿香，營造出明亮的木質底蘊。Ambrexolide™帶來如第二層肌膚般的明亮麝香，為整體香調奠定難忘的感性暖意。

瓶身設計：靈感源自經典BALMAIN迷宮圖案

香氛盛放在精緻的可補充裝方形玻璃瓶中，瓶蓋飾有品牌代表性金色條紋。PB字母標誌遍布瓶身每一面，將品牌經典迷宮圖案雕刻成立體紋路。晶瑩剔透的金色瓶身閃耀著迷人的光芒，完美詮釋香氛的獨特精神。

Destin de Balmain已在全球Balmain精品店、線上商店及精選時尚美妝零售通路發售。這款香氛有10毫升旅行裝噴霧以及30毫升、50毫升、100毫升和150毫升的瓶裝可供選擇。

關注品牌社群媒體：@balmainbeauty (Instagram)、@balmainbeauty (TikTok)，並造訪www.balmainbeauty.com以瞭解更多資訊。

關於Balmain Beauty

Balmain Beauty延續1945年由Pierre Balmain創立的巴黎時裝品牌的傳奇，開啟了奢華美妝的新篇章。Balmain代表當代優雅、文化與感性，打造讚頌大膽自我表達的香氛。Balmain Beauty於2024年推出第一個無性別奢華香氛系列Les Éternels，2026年推出首款頂級香氛Destin de Balmain。Balmain Beauty於2022年依Balmain與The Estée Lauder Companies的授權協議成立，並憑藉永續發展承諾驕傲地榮獲Butterfly Mark認證。

關於Balmain

BALMAIN是1945年由代表性「新法式風格」的締造者Pierre Balmain創立的巴黎奢華時裝品牌。在法國設計師Antonin Tron的創意指導下，品牌在傳承80餘年歷史的同時詮釋當代優雅。除男女裝成衣和配件系列外，品牌還透過Balmain Beauty觸達全球受眾。這是一條授權給The Estée Lauder Companies的頂級美妝產品線，靈感源自品牌1940至1950年代的經典香氛。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。