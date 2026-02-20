-

Balmain Beauty推出全新頂級香氛Destin de Balmain

original Destin de Balmain（照片來源：Balmain Beauty）

Destin de Balmain（照片來源：Balmain Beauty）

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Balmain Beauty正式發表首款頂級香氛Destin de Balmain。這款全新女士香氛是一款風格大膽的花果香調濃香水，詮釋出Balmain女性勢不可擋的氣質：獨立、年輕、率性而為。

品牌故事：活出自在天命

Destin de Balmain代表握在手中的命運，一段充滿樂觀和無限可能的旅程。這款可補充裝香氛連結所有打破規則、不被期待束縛、自由表達自我的人群。受巴黎品牌的精湛製程和現代脈搏啟發，這款大膽的香氛讚頌自主選擇道路、活出自在天命的人生態度。

調香師Quentin Bisch表示：「Destin de Balmain綻放出成熟草莓的愉悅與樂觀氣息。果實的鮮活多汁為香氛帶來明亮而高雅的甜感。牡丹香調進一步傳遞玫瑰般豐盈的質感，柔滑檀香木香調則賦予香氛力量和光澤感。它散發著令人難以抗拒的靈動能量。」

香調結構：大膽花果香

Destin de Balmain以明亮飽滿的成熟草莓、玫瑰牡丹與柔滑檀香木，捕捉全新開端的心動時刻。

鮮活迸發的天然草莓香氣明亮濃烈，與粉胡椒的辛辣氣息形成俏皮對比。牡丹香調中透出意想不到的柔滑荔枝質感。

百合香調讓花香層次更濃郁。其清新細膩的綠意與Akigalawood™的濃烈辛香交織，融合檀香木與滑順廣藿香，營造出明亮的木質底蘊。Ambrexolide™帶來如第二層肌膚般的明亮麝香，為整體香調奠定難忘的感性暖意。

瓶身設計：靈感源自經典BALMAIN迷宮圖案

香氛盛放在精緻的可補充裝方形玻璃瓶中，瓶蓋飾有品牌代表性金色條紋。PB字母標誌遍布瓶身每一面，將品牌經典迷宮圖案雕刻成立體紋路。晶瑩剔透的金色瓶身閃耀著迷人的光芒，完美詮釋香氛的獨特精神。

Destin de Balmain已在全球Balmain精品店、線上商店及精選時尚美妝零售通路發售。這款香氛有10毫升旅行裝噴霧以及30毫升、50毫升、100毫升和150毫升的瓶裝可供選擇。

關注品牌社群媒體：@balmainbeauty (Instagram)、@balmainbeauty (TikTok)，並造訪www.balmainbeauty.com以瞭解更多資訊。

關於Balmain Beauty
Balmain Beauty延續1945年由Pierre Balmain創立的巴黎時裝品牌的傳奇，開啟了奢華美妝的新篇章。Balmain代表當代優雅、文化與感性，打造讚頌大膽自我表達的香氛。Balmain Beauty於2024年推出第一個無性別奢華香氛系列Les Éternels，2026年推出首款頂級香氛Destin de Balmain。Balmain Beauty於2022年依Balmain與The Estée Lauder Companies的授權協議成立，並憑藉永續發展承諾驕傲地榮獲Butterfly Mark認證。

關於Balmain
BALMAIN是1945年由代表性「新法式風格」的締造者Pierre Balmain創立的巴黎奢華時裝品牌。在法國設計師Antonin Tron的創意指導下，品牌在傳承80餘年歷史的同時詮釋當代優雅。除男女裝成衣和配件系列外，品牌還透過Balmain Beauty觸達全球受眾。這是一條授權給The Estée Lauder Companies的頂級美妝產品線，靈感源自品牌1940至1950年代的經典香氛。

ELC-B

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體連絡人
Sarah Moreau
smoreau@balmainbeauty.com

Industry:

The Estée Lauder Companies

NYSE:EL
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒體連絡人
Sarah Moreau
smoreau@balmainbeauty.com

More News From The Estée Lauder Companies

Estée Lauder宣布女演員Daisy Edgar-Jones擔任最新全球品牌大使

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Estée Lauder今日宣布，已正式簽約備受讚譽的英國女演員Daisy Edgar-Jones擔任其最新全球品牌大使。Daisy將代言Estée Lauder的護膚、彩妝和香氛系列，其首支廣告大片將於2月2日在平面媒體、數位平台和線下門市同步亮相。她將加入Estée Lauder現有的全球明星陣容，其中包括Ana de Armas、Bianca Brandolini、Carolyn Murphy、Imaan Hammam、IU、Karlie Kloss、Paulina Porizkova和Yang Mi。 Daisy Edgar-Jones表示：「身為一名演員，我熱愛彩妝所具備的敘事力量，它能展現一個人真實的自我。我一直很欣賞Estée Lauder對女性自信與個性的歌頌。這個品牌所承載的傳承、優雅與力量極具感染力。能成為Estée Lauder大家庭的一員，我感到無比夢幻——這裡真的像一個溫暖的大家庭。」 Estée Lauder全球品牌總裁Justin Boxford表示：「Daisy無疑是她這一代中最耀眼的新星。...

Estée Lauder Companies對墨西哥奢華香氛品牌XINÚ進行戰略性少數股權投資

紐約州紐約市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Estée Lauder Companies Inc. NYSE: EL)今日宣布對XINÚ進行少數股權投資。XINÚ是一家源自墨西哥的奢華香氛品牌，其靈感源自美洲大陸的豐饒與異域風情。本次投資是Estée Lauder Companies首次投資拉丁美洲品牌，凸顯公司致力推動在地創業與創新的承諾。 自2017年創立以來，XINÚ以獨特方式融合香氛、設計與敘事，打造鮮明的品牌世界。該品牌以其多感官零售空間、永續設計理念，以及兼具文化傳承與現代奢華全新演繹方式的產品而聞名。 Estée Lauder Companies總裁兼執行長Stéphane de La Faverie表示：「卓越的香氛技藝與工藝傳承是Estée Lauder Companies的核心，也驅動著我們在美妝領域持續發掘新聲音。墨西哥已成為香氛創新的活力中心。在這裡，工藝與文化意涵以非凡的方式交融。XINÚ充分體現了這種精神，並以真誠、藝術性與獨特敘事重新定義當代奢華。我們很自豪能成為少數投資人，支持XINÚ持續成長，並向全球分享墨西哥與拉丁美洲的豐...

The Estée Lauder Companies宣布由售股股東進行A類普通股二次發行

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL)今日宣布，與Leonard A. Lauder後代相關的信託（以下簡稱「售股股東」）擬透過一項註冊公開發行（以下簡稱「發行」），出售公司11,301,323股A類普通股（每股面值0.01美元）。 售股股東將獲得本次發行的全部所得款項。公司不會在本次發行中出售任何A類普通股，也不會從本次發行中獲得任何所得款項。售股股東擬將本次發行所得用於協助處理Leonard A. Lauder的遺產清算事宜，包括履行遺產稅、債務和管理費用等特定遺產相關義務。 根據2025年10月23日的流通股數量計算，本次發行完成後，Lauder家族成員將透過直接或間接方式，實益擁有公司普通股82%的流通表決權。售股股東及由Leonard A. Lauder後代實益擁有的實體LAL Family Partners, L.P.，將與承銷商簽署為期90天的鎖定期協議。 J.P. Morgan Securities LLC擔任本次發行的獨家承銷商。 公司已就本公告所涉發行事宜向...
Back to Newsroom