Serviceplan Group déploie une IA créative à l'échelle mondiale en partenariat avec Luma AI

PALO ALTO, Californie et MUNICH--(BUSINESS WIRE)--Serviceplan Group a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Luma AI pour déployer l'IA dans les activités de création à travers les opérations mondiales du groupe d'agences.

En vertu de cet accord, Luma AI deviendra le partenaire technologique dédié à l'IA de Serviceplan Group, intégrant l'IA aux processus créatifs professionnels, couvrant la stratégie, la diffusion, le développement créatif et la production de contenu. Ce déploiement représente une étape opérationnelle significative pour Serviceplan Group, qui devient ainsi le premier des plus grands groupes d'agences au monde à généraliser l'IA pour la création à grande échelle.

Serviceplan Group, le plus grand réseau d'agences indépendantes dirigé par ses partenaires en Europe possède plus de 43 bureaux regroupant plus de 6 500 professionnels au sein de son modèle intégré « House of Communication ». Le groupe a créé « House of AI », un jumeau numérique de son écosystème de communication marketing, reproduisant l'intégralité de la chaîne de valeur. En intégrant davantage l'IA directement à son infrastructure de production, Serviceplan Group vise à accélérer les cycles d'itération, augmenter la productivité créative et améliorer l'efficacité opérationnelle de ses campagnes multi-marchés.

Cette action a pour but d'accélérer la mise sur le marché, de renforcer la compétitivité à long terme des clients et de l'ensemble de l'organisation, et de permettre une plus grande scalabilité sans croissance linéaire des coûts. Face à l'exigence des marques pour disposer de plus grands volumes de contenus personnalisés et diffusés sur des canaux de plus en plus fragmentés, la capacité à raccourcir les délais de production sans nuire à la qualité est devenue un avantage concurrentiel critique.

« En intégrant les capacités de Luma AI comme élément fondamental de notre écosystème House of AI, nous sommes désormais en mesure de créer plus rapidement, plus intelligemment et à plus grande échelle. Ce partenariat renforce nos capacités tout au long de la chaîne de valeur, garantissant ainsi que créativité, efficacité et RSI collaborent étroitement », a déclaré Florian Haller, CEO de Serviceplan Group.

« L’IA devrait amplifier la créativité, et non la standardiser », a déclaré Alexander Schill, Global Chief Creative Officer de Serviceplan Group. « En intégrant une IA avancée à notre workflow, nous donnons à nos équipes les moyens d'explorer davantage, de tester plus rapidement et de repousser les limites de la créativité à l’échelle mondiale. »

Le secteur publicitaire continue de subir des pressions sur ses marges, provoquées par la transformation numérique, l'évolution du marketing à la performance et la demande croissante de contenu. Le déploiement à l'échelle de l'entreprise par Serviceplan Group témoigne d'une transition plus large vers des modèles opérationnels alimentés par l'IA, conçus pour préserver les marges tout en développant les capacités créatives.

« Serviceplan Group déploie l'IA à une échelle qui a un impact direct sur l'économie de la productivité », a déclaré Amit Jain, cofondateur et CEO de Luma AI. « Ce partenariat dépasse le stade de l'expérimentation et fait de l'IA une infrastructure fondamentale au sein d'un groupe d'agences international de premier plan. »

« Dans le secteur des agences, l'avantage concurrentiel dépendra de plus en plus de l’efficacité de l’intégration de l’IA dans les processus créatifs », a ajouté Jason Day, responsable EMEA chez Luma AI. « Serviceplan Group établit une nouvelle référence quant à la manière dont les grands réseaux d’agences peuvent convertir l’adoption de l’IA en solides performances opérationnelles et financières. »

Dans le cadre de ce partenariat, Luma AI apportera son soutien à la mise en œuvre et à la formation des équipes mondiales de Serviceplan Group afin de garantir une adoption cohérente et un déploiement responsable.

À propos de Luma AI

Luma AI développe une intelligence artificielle multimodale capable de générer, de comprendre et d'interagir avec le monde physique. Sa plateforme phare, Dream Machine, permet aux créatifs du monde entier de produire des vidéos et des images de qualité professionnelle. En 2025, Luma a lancé Ray3, le premier modèle vidéo de raisonnement au monde capable de créer des vidéos, des animations et des visuels physiquement réalistes. Les modèles de Luma sont utilisés par les plus grands studios mondiaux de divertissement, agences de publicité et partenaires technologiques, notamment Adobe et AWS, et sont disponibles via abonnement ou API. L'entreprise bénéficie du soutien de HUMAIN, Andreessen Horowitz, Amazon, AMD Ventures, NVIDIA, Amplify Partners, Matrix Partners et d'investisseurs providentiels issus des secteurs de la technologie et du divertissement.

À propos de Serviceplan Group

Serviceplan Group est le plus grand groupe d'agences indépendantes dirigées par des associés en Europe. Fondé en 1970 en tant qu'agence de publicité classique, Serviceplan a rapidement développé le concept de « House of Communication », un modèle d'agence entièrement intégré qui regroupe toutes les disciplines de la communication moderne, couvrant les domaines de la création et du contenu, les médias et la data, l'expérience et le commerce : stratèges de marque, créatifs, concepteurs d'expérience utilisateur, experts médias, technologies marketing et CRM, data scientists, chargés d'études de marché, consultants RP et commerciaux : le groupe Serviceplan compte ses 43 bureaux et de nombreux associés. Présent dans 24 pays et sur l'ensemble des principales zones économiques mondiales, il bénéficie d'une forte présence internationale. L'interaction étroite de ses trois agences – Serviceplan, Mediaplus et Plan.Net – en fait le leader de la communication innovante.

