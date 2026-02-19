-

GekkoVet e Royal Canin entrano in America Latina con il lancio in Messico, aprendo un nuovo continente nella loro partnership globale

HELSINKI e CITTÀ DEL MESSICO--(BUSINESS WIRE)--GekkoVet, il leader finlandese nel supporto alle decisioni cliniche basato sull'intelligenza artificiale per i veterinari, e Royal Canin, un pioniere globale nella salute degli animali da compagnia attraverso la nutrizione, annunciano il lancio della loro collaborazione strategica in Messico. Questo segna il primo lancio nazionale del sodalizio delle due aziende in America Latina, ampliando l'iniziativa avviata all'inizio di quest'anno con implementazioni riuscite in Asia.

Royal Canin Mexico sta fornendo ai team veterinari la piattaforma intelligente di GekkoVet, che offre assistenza diagnostica in tempo reale, consigli terapeutici e informazioni sui farmaci. La collaborazione mira a potenziare l'efficienza clinica, migliorare i risultati per i pazienti e supportare i veterinari con strumenti basati sull'evidenza che si integrano facilmente nella pratica giornaliera.

Contacts

Presidente Pertti Orakoski
+358452300665
pertti.orakoski@gekkovet.com

