Andersen Consulting rozszerza usługi doradztwa w zakresie obiektów budowlanych wraz z nawiązaniem współpracy z firmą Grinity

Andersen Consulting zawiera umowę o współpracy z firmą Grinity świadczącą usługi konsultingowe w dziedzinie obiektów budowlanych, która oferuje usługi techniczne, środowiskowe oraz związane ze zrównoważonym rozwojem na rzecz podmiotów z sektora budownictwa i branży nieruchomości.

Firma Grinity, która prowadzi działalność w Czechach i na Słowacji oraz zatrudnia ponad 130 specjalistów, świadczy usługi na rzecz klientów z sektora prywatnego i publicznego w takich branżach jak budowa obiektów komercyjnych, przemysł, sektor technologiczny, motoryzacja i sektor zrównoważonego rozwoju. Firma oferuje multidyscyplinarną wiedzę fachową w zakresie zarządzania projektami i kosztami, doradztwo techniczne, obsługę transakcji, konsultacje w dziedzinie ESG oraz usługi w zakresie optymalizacji energii w budynkach.

– Zrównoważony rozwój to dziś strategiczny priorytet, ale klienci potrzebują zarazem kompleksowej realizacji w odniesieniu do zakresu prac, ich kosztów, harmonogramu, ryzyka i jakości – powiedział Pavel Čermák, dyrektor generalny Grinity. – Dzięki połączeniu naszej wiedzy fachowej w obszarze zarządzania projektami i kosztami, doradztwa technicznego i optymalizacji energii z globalną platformą Andersen możemy dostarczać kompleksowe, przyszłościowe rozwiązania zapewniające klientom i ich interesariuszom długofalowe korzyści.

– Grinity może się poszczycić solidnym doświadczeniem w zakresie realizacji projektów i specjalistycznego doradztwa w dziedzinie budownictwa. Jej multidyscyplinarny model usług, od procesu due diligence, przez zarządzanie projektami i programami po doradztwo w dziedzinie ESG i unijnych przepisów w sprawie systematyki zrównoważonego rozwoju, uzupełnia globalne zdolności Andersen i wzmacnia nasz potencjał, umożliwiając wspieranie klientów w stawianiu czoła złożonym wyzwaniom prawnym, operacyjnym i związanym ze zrównoważonym rozwojem przy zachowaniu przewagi konkurencyjnej – dodał Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

