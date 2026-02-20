Balmain Beauty apresenta Destin de Balmain: uma nova fragrância de prestígio

PARIS--(BUSINESS WIRE)--A Balmain Beauty revela Destin de Balmain, sua fragrância de prestígio de estreia. A nova fragrância feminina é uma eau de parfum floral frutada ousada, que captura a energia imparável da mulher Balmain: independente, jovem e sem pedir desculpas.

A HISTÓRIA: VIVA O SEU DESTINO

Destin de Balmain é o destino que você tem nas mãos, uma jornada de otimismo e possibilidades infinitas. A fragrância recarregável une aqueles que se expressam sem regras ou expectativas. Inspirada no savoir-faire e no ritmo moderno da casa parisiense, a ousada fragrância celebra a escolha do seu caminho e a vivência do seu destino.

“Destin de Balmain apresenta uma centelha alegre e otimista de morango maduro”, disse Quentin Bisch, perfumista. “A vivacidade suculenta da fruta confere uma doçura luminosa e envolvente à composição. Notas de peônia intensificam a sensação de plenitude rosada, enquanto notas de sândalo cremoso ancoram a fragrância em força e luminosidade. Ela possui uma energia elétrica irresistível.”

A FRAGRÂNCIA: UM AROMA OUSADO, FLORAL E FRUTADO

Destin de Balmain capta a emoção de novos começos com morango radiante e maduro, notas de peônia rosada e sândalo cremoso.

A explosão vibrante de morango naturalmente obtido, saturado como néon, contrasta de forma divertida com as notas picantes de pimenta rosa. As notas de peônia revelam facetas inesperadamente cremosas de lichia.

A floralidade da fragrância se aprofunda com um acorde de lírio. Sua nota verde delicada e a intensidade especiada do Akigalawood™ se unem, formando um acorde de sândalo e patchouli suave para um efeito amadeirado radiante. O brilho almiscarado de segunda pele do Ambrexolide™ fundamenta a composição, em um calor sensual e inesquecível.

O FRASCO: INSPIRADO NO ICÔNICO LABIRINTO DA BALMAIN

A fragrância é apresentada em um precioso cubo de vidro recarregável, com tampa adornada por estriações douradas exclusivas. O monograma PB percorre todas as faces, esculpindo o icônico motivo Labyrinth da Maison em caminhos tridimensionais. Transparente e dourado e repleto de brilho, ele encapsula o espírito inconfundível da fragrância.

Destin de Balmain está disponível mundialmente nas boutiques Balmain, on-line e em destinos selecionados de moda e beleza. A fragrância é oferecida em spray de viagem de 10 ml e em frascos de 30 ml, 50 ml, 100 ml e 150 ml.

Sobre a Balmain Beauty

A Balmain Beauty estende o legado histórico da Maison parisiense fundada em 1945 por Pierre Balmain para uma nova era de beleza de luxo. A Balmain personifica a elegância contemporânea, a cultura e a sensualidade, inspirando fragrâncias que celebram a ousada autoexpressão. A Balmain Beauty lançou sua coleção inaugural de fragrâncias de luxo unissex, Les Éternels, em 2024, e sua primeira fragrância de prestígio, Destin de Balmain, em 2026. A Balmain Beauty foi criada em 2022 sob um acordo de licenciamento entre a Balmain e a The Estée Lauder Companies e orgulha-se de possuir a certificação Butterfly Mark por seu compromisso com a sustentabilidade.

Sobre a Balmain

A BALMAIN é uma grife de luxo parisiense fundada em 1945 por Pierre Balmain, o visionário por trás do icônico “Novo Estilo Francês”. Sob a direção criativa do designer francês Antonin Tron, a Maison incorpora a elegância contemporânea, honrando mais de 80 anos de tradição. Além das coleções de prêt-à-porter e de acessórios femininos e masculinos, a Maison cativa seu público global com a Balmain Beauty, uma linha de beleza de prestígio licenciada pela The Estée Lauder Companies e inspirada nas fragrâncias icônicas da marca das décadas de 1940 e 1950.

