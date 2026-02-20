-

Balmain Beauty apresenta Destin de Balmain: uma nova fragrância de prestígio

original Destin de Balmain (Photo Credit: Balmain Beauty)

Destin de Balmain (Photo Credit: Balmain Beauty)

PARIS--(BUSINESS WIRE)--A Balmain Beauty revela Destin de Balmain, sua fragrância de prestígio de estreia. A nova fragrância feminina é uma eau de parfum floral frutada ousada, que captura a energia imparável da mulher Balmain: independente, jovem e sem pedir desculpas.

A HISTÓRIA: VIVA O SEU DESTINO

Destin de Balmain é o destino que você tem nas mãos, uma jornada de otimismo e possibilidades infinitas. A fragrância recarregável une aqueles que se expressam sem regras ou expectativas. Inspirada no savoir-faire e no ritmo moderno da casa parisiense, a ousada fragrância celebra a escolha do seu caminho e a vivência do seu destino.

“Destin de Balmain apresenta uma centelha alegre e otimista de morango maduro”, disse Quentin Bisch, perfumista. “A vivacidade suculenta da fruta confere uma doçura luminosa e envolvente à composição. Notas de peônia intensificam a sensação de plenitude rosada, enquanto notas de sândalo cremoso ancoram a fragrância em força e luminosidade. Ela possui uma energia elétrica irresistível.”

A FRAGRÂNCIA: UM AROMA OUSADO, FLORAL E FRUTADO

Destin de Balmain capta a emoção de novos começos com morango radiante e maduro, notas de peônia rosada e sândalo cremoso.

A explosão vibrante de morango naturalmente obtido, saturado como néon, contrasta de forma divertida com as notas picantes de pimenta rosa. As notas de peônia revelam facetas inesperadamente cremosas de lichia.

A floralidade da fragrância se aprofunda com um acorde de lírio. Sua nota verde delicada e a intensidade especiada do Akigalawood™ se unem, formando um acorde de sândalo e patchouli suave para um efeito amadeirado radiante. O brilho almiscarado de segunda pele do Ambrexolide™ fundamenta a composição, em um calor sensual e inesquecível.

O FRASCO: INSPIRADO NO ICÔNICO LABIRINTO DA BALMAIN

A fragrância é apresentada em um precioso cubo de vidro recarregável, com tampa adornada por estriações douradas exclusivas. O monograma PB percorre todas as faces, esculpindo o icônico motivo Labyrinth da Maison em caminhos tridimensionais. Transparente e dourado e repleto de brilho, ele encapsula o espírito inconfundível da fragrância.

Destin de Balmain está disponível mundialmente nas boutiques Balmain, on-line e em destinos selecionados de moda e beleza. A fragrância é oferecida em spray de viagem de 10 ml e em frascos de 30 ml, 50 ml, 100 ml e 150 ml.

Siga a marca nas redes sociais em @balmainbeauty (Instagram), @balmainbeauty (TikTok) e visite www.balmainbeauty.com para saber mais.

Sobre a Balmain Beauty
A Balmain Beauty estende o legado histórico da Maison parisiense fundada em 1945 por Pierre Balmain para uma nova era de beleza de luxo. A Balmain personifica a elegância contemporânea, a cultura e a sensualidade, inspirando fragrâncias que celebram a ousada autoexpressão. A Balmain Beauty lançou sua coleção inaugural de fragrâncias de luxo unissex, Les Éternels, em 2024, e sua primeira fragrância de prestígio, Destin de Balmain, em 2026. A Balmain Beauty foi criada em 2022 sob um acordo de licenciamento entre a Balmain e a The Estée Lauder Companies e orgulha-se de possuir a certificação Butterfly Mark por seu compromisso com a sustentabilidade.

Sobre a Balmain
A BALMAIN é uma grife de luxo parisiense fundada em 1945 por Pierre Balmain, o visionário por trás do icônico “Novo Estilo Francês”. Sob a direção criativa do designer francês Antonin Tron, a Maison incorpora a elegância contemporânea, honrando mais de 80 anos de tradição. Além das coleções de prêt-à-porter e de acessórios femininos e masculinos, a Maison cativa seu público global com a Balmain Beauty, uma linha de beleza de prestígio licenciada pela The Estée Lauder Companies e inspirada nas fragrâncias icônicas da marca das décadas de 1940 e 1950.

ELC-B

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Assessoria de mídia
Sarah Moreau
smoreau@balmainbeauty.com

Industry:

The Estée Lauder Companies

NYSE:EL
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Assessoria de mídia
Sarah Moreau
smoreau@balmainbeauty.com

More News From The Estée Lauder Companies

Estée Lauder anuncia a atriz Daisy Edgar-Jones como sua mais nova embaixadora global da marca

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A Estée Lauder anunciou hoje que contratou a aclamada atriz britânica Daisy Edgar-Jones como sua mais nova embaixadora global da marca. Daisy representará os produtos de cuidados com a pele, maquiagem e fragrâncias da Estée Lauder, com sua primeira campanha estreando em 2 de fevereiro em mídia impressa, digital e nas lojas. Ela se junta ao atual elenco de talentos globais da Estée Lauder, incluindo Ana de Armas, Bianca Brandolini, Carolyn Murphy, Imaan Hammam, IU, Ka...

The Empresas Estée Lauder realiza investimento minoritário estratégico na prestigiosa marca mexicana de fragrâncias de luxo XINÚ

NOVA IORQUE, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--A The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunciou hoje um aporte minoritário na XINÚ, uma marca mexicana especializada em fragrâncias de luxo inspirada na abundância e no exotismo do continente americano. Este aporte representa o primeiro investimento da The Estée Lauder Companies em uma marca latino-americana, reforçando o compromisso da empresa em fomentar o empreendedorismo e a inovação regionais. Desde a sua fundação em 2017, a XINÚ criou um universo...

The Estée Lauder Companies anuncia oferta secundária de ações ordinárias Classe A por acionistas vendedores

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anuncia hoje que fundos fiduciários afiliados a descendentes de Leonard A. Lauder (denominados "acionistas vendedores") propõem comercializar 11.301.323 ações ordinárias de Classe A da empresa, com valor nominal de US$ 0,01 por ação, por meio de uma oferta pública registrada (a "Oferta"). Os acionistas vendedores receberão todos os recursos provenientes da oferta. A empresa não comercializa nenhuma ação ordinária Classe A...
Back to Newsroom