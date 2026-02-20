Visa全面續簽與Red Bull一級方程式車隊的合作關係

舊金山 & 義大利，法恩札 & 英國，密爾頓凱恩斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Visa (NYSE: V) 今天宣布續簽並擴大該公司與Red Bull一級方程式車隊旗下Oracle Red Bull Racing與Visa Cash App Racing Bulls兩車隊的多年期全球合作關係。

這份續約協議以2024年建立的突破性合作關係為基礎，Visa將對這項全球成長速度名列前茅的運動投入更多支持，同時為兩車隊帶來重要全新品牌授權、觀光旅遊資源和沈浸式體驗機會。Visa也將繼續以Visa Cash App Racing Bulls一級方程式車隊及其一級方程式學院 (F1 Academy) 計畫冠名贊助商的身分在賽道上與賽道下提升Visa的形象。

「這次續約突顯出我們為Red Bull旗下Visa Cash App Racing Bulls和Oracle Red Bull Racing兩支車隊培養傑出動能，並抱持盡力拓展體育、文化和商業交匯領域可能性的共同願景。」Visa行銷長Frank Cooper III說，「這兩支Red Bull一級方程式車隊讓我們站在這活力四射的全球平台上，以強大而真實的方式與車迷、客戶及持卡人相連。我們將在下一個階段，透過這整個運動進一步展現自我。」

擴大與Oracle Red Bull Racing車隊的合作關係

根據續約協議，Visa將保有Oracle Red Bull Racing主贊助商的身分，同時取得多個顯眼的新車身品牌標誌位置，其中最醒目的是RB22賽車前翼上的位置。Visa還拿到零售銀行類獨家授權以及擴大的轉讓權。

Visa強化與Oracle Red Bull Racing車隊的合作關係，將透過Red Bull賽車學院 (Red Bull Racing Academy) 計畫延伸到一級方程式學院。這項全女子車賽正邁入第四年，Visa將配合Red Bull的承諾支持賽道上的兩台賽車，加深它對一級方程式與一級方程式學院中所有Red Bull車隊的支持。這次加強合作關係將帶來更大層面的優質體驗，並擴大觸及車隊的機會。

Oracle Red Bull Racing車隊商務長Paul Gandolfi 說：「Oracle Red Bull Racing車隊和Visa在短時間內憑藉著互助努力與共享成功培養合作關係。感謝Red Bull，我們得以站在這項運動、娛樂及生活型態的中央，在為一級方程式造就新時代的過程中憑藉著這個戰略性據點號召全球知名領軍企業如Visa投身這項運動。」

Visa Cash App Racing Bulls車隊續約

續約協議內容包括延續Visa的Visa Cash App Racing Bulls車隊冠名贊助商身分，延長該車隊在2024年取得的身分。這項協議也包括續約Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) 學院計畫，堅定Visa提升女子在賽車運動中所占地位的決心。

Visa Cash App Racing Bulls車隊執行長Peter Bayer說：「Visa延長冠名贊助商合作關係，繼續培養從2024年起共同點燃的強勁動能，令我們深感榮幸。Visa一直是Visa Cash App Racing Bulls車隊的傑出合作夥伴，在我們持續培養冠軍人才、激勵賽道上下創意的過程中分享我們跨這項運動進行創新、連結車迷、發揮實質作用的壯志。很高興能與Visa共同點燃這份動能，在直至2030年的數年中超越既有的成就。」

擴大Red Bull車隊接觸賽道下車迷的機會

發布這次續約消息的同時，Visa正為Red Bull表演巡迴賽發揮重大作用。該巡迴賽以在美國舊金山、鳳凰城、底特律和亞特蘭大舉辦的活動拉開序幕，並計劃擴大到全球以提升車迷的參與度。美國巡迴賽將於2026年2月21日在舊金山揭幕，屆時Red Bull測試及儲備車手角田裕毅將親臨現場。這場免費公開表演活動將把舊金山濱海大道改造成一級方程式風格的示範賽道，並以地標性的金門大橋為背景。

身為Red Bull表演巡迴賽官方合作夥伴的Visa將在賽道上宣傳品牌、整合賽車和車手、提供銷售點體驗和Visa Cash App持卡人專屬優惠，同時還將在整個週末錄製媒體內容並招待VIP貴賓。

