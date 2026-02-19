AM Best Revisa Perspectivas a Positivas; Afirma Calificaciones Crediticias de Aliado Seguros, S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha revisado las perspectivas a positivas de estables y ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena), y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “bbb+” (Buena) de Aliado Seguros, S.A. (Aliado) (Panamá).

Las Calificaciones Crediticias (calificaciones) de Aliado reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

La revisión de la perspectiva a positiva de estable refleja el desempeño operativo sostenido de Aliado, respaldado por prácticas prudentes de suscripción y una sólida disciplina operativa. La expectativa de AM Best es que la compañía continué su trayectoria ascendente en su desempeño operativo, manteniendo al mismo tiempo su nivel actual de evaluación de la fortaleza del balance.

Aliado inició operaciones en 2011 y es parte de Grupo Aliado, S.A. (Grupo Aliado), un grupo financiero panameño fundado en 1992. Grupo Aliado es el único accionista y entidad controladora de Banco Aliado, S.A. (Banco Aliado) y de sus siete subsidiarias, incluyendo Aliado. Banco Aliado proporciona a Aliado eficiencias operativas.

Aliado es una compañía de seguros multilínea con un portafolio concentrado en las líneas de negocio de propiedad y accidentes, principalmente retiene negocios de automóviles, vida grupo y fianzas. Al cierre del ejercicio fiscal en junio de 2025, el portafolio mostró una diversificación sólida. La línea de automóviles representa el 35% de las primas netas emitidas de Aliado, seguida por grupo vida con 19%, accidentes personales con 15%, fianzas con 13%, incendio con 5%, accidentes con 5% y otras líneas de negocio que en conjunto representan el 8% restante. Las primas brutas suscritas alcanzaron USD 36.5 millones al cierre del año fiscal, lo que refleja un incremento del 18% en comparación con el año anterior. Al cierre de diciembre de 2025, Aliado se ubicó como la onceava operación de seguros más grande de Panamá con base en primas emitidas acumuladas. Debido a su creciente participación de mercado y a su cartera de negocios diversificada, AM Best evalúa el perfil de negocios de Aliado como neutral.

La evaluación de fortaleza de balance como la más fuerte de Aliado refleja su capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), su base de capital en constante crecimiento impulsada por la reinversión de utilidades con la ausencia de pago de dividendos, una estrategia de inversión conservadora, y un programa de reaseguros confiable que aporta soporte adicional.

AM Best considera que el desempeño operativo de Aliado es adecuado. El crecimiento de primas durante el ejercicio fiscal estuvo acompañado de resultados técnicos positivos, reflejados en un índice combinado (vida y no vida) inferior al 100% (74%). Este desempeño fue impulsado por una experiencia estable de siniestros, gastos controlados y un índice de costos de adquisición negativo, respaldado por bajos niveles de retención y comisiones de reaseguro. La operación de inversiones continúa apoyando la utilidad neta, a pesar de que no es el factor principal de rentabilidad.

La ERM de la compañía es considerada apropiada debido a sus apetitos y tolerancias al riesgo definidos, los cuales son revisados periódicamente por su comité de riesgos a través del monitoreo de sus principales exposiciones al riesgo, y a su adherencia a la estructura de ERM de Banco Aliado.

Podrían ocurrir acciones positivas de calificación si la compañía mantiene una tendencia ascendente consistente en sus métricas de desempeño operativo, al mismo tiempo que mantenga su nivel más fuerte de capitalización ajustada por riesgo. Por el contrario, acciones negativas de calificación podrían ocurrir si experimenta un deterioro en su capitalización ajustada por riesgo, impulsada por salidas de capital o por una generación interna de capital más débil.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

