Balmain Beauty presenta Destin de Balmain: la nuova fragranza di prestigio

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Balmain Beauty lancia Destin de Balmain e debutta nel mondo dei profumi di alta gamma. La nuova fragranza donna è un'eau de parfum audace dagli accordi fruttati e floreali che cattura l'inarrestabile energia della donna secondo Balmain: indipendente, giovanile e sempre a testa alta.

LA STORIA: VIVI IL TUO DESTINO

Destin de Balmain è il destino nelle tue mani, un viaggio di ottimismo e di infinite possibilità, una fragranza refill irresistibile per chi esprime sé stessa senza regole né aspettative. Ispirato al savoir-faire e al ritmo moderno della Maison parigina, è un profumo che celebra il coraggio di scegliere la propria strada e di vivere il proprio destino.

"Destin de Balmain presenta un accenno gioioso e ottimistico di fragola matura", è il commento del profumiere Quentin Bisch.

