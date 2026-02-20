-

Balmain Beauty presenta Destin de Balmain: la nuova fragranza di prestigio

original Destin de Balmain (Photo Credit: Balmain Beauty)

Destin de Balmain (Photo Credit: Balmain Beauty)

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Balmain Beauty lancia Destin de Balmain e debutta nel mondo dei profumi di alta gamma. La nuova fragranza donna è un'eau de parfum audace dagli accordi fruttati e floreali che cattura l'inarrestabile energia della donna secondo Balmain: indipendente, giovanile e sempre a testa alta.

LA STORIA: VIVI IL TUO DESTINO

Destin de Balmain è il destino nelle tue mani, un viaggio di ottimismo e di infinite possibilità, una fragranza refill irresistibile per chi esprime sé stessa senza regole né aspettative. Ispirato al savoir-faire e al ritmo moderno della Maison parigina, è un profumo che celebra il coraggio di scegliere la propria strada e di vivere il proprio destino.

"Destin de Balmain presenta un accenno gioioso e ottimistico di fragola matura", è il commento del profumiere Quentin Bisch.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto con i media
Sarah Moreau
smoreau@balmainbeauty.com

Industry:

The Estée Lauder Companies

NYSE:EL
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Contatto con i media
Sarah Moreau
smoreau@balmainbeauty.com

More News From The Estée Lauder Companies

Riassunto: Estée Lauder annuncia la sua ultima ambasciatrice del brand, l'attrice Daisy Edgar-Jones

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Estée Lauder oggi ha annunciato di aver ingaggiato la celebre attrice britannica, Daisy Edgar-Jones, come sua ultima Global Brand Ambassador. Daisy sarà il volto di Estée Lauder per i prodotti skin care, makeup e fragranze, con il debutto della sua prima campagna stampa, digitale e nei punti vendita fissato per il 2 febbraio. L'attrice entra a far parte dell'attuale rosa di talenti mondiali di Estée Lauder, che comprendono Ana de Armas, Bianca Brandolini, Carolyn Murp...

Riassunto: The Estée Lauder Companies fa un investimento strategico di minoranza nel marchio messicano di profumi di lusso XINÚ

NEW YORK N.Y.--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) oggi ha annunciato un investimento di minoranza in XINÚ, un marchio messicano di profumi di lusso ispirato dall'abbondanza e dall'esotismo del continente americano. Questo investimento segna la prima volta che The Estée Lauder Companies investe in un marchio dell'America Latina, sottolineando l'impegno dell'azienda nel sostenere l'imprenditoria e l'innovazione locali. Fin dalla sua fondazione nel 2017, XINÚ ha creato un...

Riassunto: The Estée Lauder Companies annuncia un'offerta secondaria di azioni ordinarie di classe A da parte degli Azionisti venditori

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) oggi annuncia che i fondi fiduciari affiliati ai discendenti di Leonard A. Lauder (gli “Azionisti venditori”) propongono la vendita di 11.301.323 azioni ordinarie di classe A della Società, del valore nominale di 0,01 dollaro per azione, attraverso una proposta di offerta pubblica registrata (l'“Offerta”). Gli Azionisti venditori riceveranno tutti i proventi dall'Offerta. Nell'Offerta, la società non vende alcuna delle azioni...
Back to Newsroom