BioTalent Canada lance une formation pour aider les employeurs à prévenir le harcèlement sexuel au travail et à y réagir

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--BioTalent Canada lance des cours de formation en ligne pour permettre aux gestionnaires et aux responsables de l’embauche de prévenir en toute confiance le harcèlement sexuel au travail et de lutter contre celui-ci dans la bioéconomie canadienne. Ces cours se distingueront par leurs orientations propres au secteur et leurs outils pratiques, conçus pour répondre aux défis concrets de la bioéconomie.

Grâce à cette initiative, BioTalent Canada aide les employeurs à protéger leurs équipes, à renforcer la productivité et à réduire les risques juridiques et d’atteinte à la réputation. Cette formation s’inscrit dans le cadre du programme Instaurer la sécurité dans la bioéconomie : lutter contre le harcèlement sexuel au travail, financé par le ministère de la Justice du Canada.

« La gestion de questions complexes liées au milieu de travail peut être accablante, surtout pour les petites et moyennes entreprises qui, souvent, n’ont aucune équipe spécialisée en ressources humaines », déclare Robert Henderson, président et chef de la direction de BioTalent Canada. Cet apprentissage donne aux employeurs les connaissances et les outils nécessaires pour agir rapidement avant que les problèmes ne s’aggravent, et fournit aux gestionnaires des stratégies pratiques pour favoriser une culture du respect et de la responsabilité. Les organisations peuvent ainsi instaurer la confiance, améliorer le moral des équipes et garantir la résilience de leurs activités. »

Les deux cours, Harcèlement sexuel au travail : sensibilisation, action, responsabilité et De la réponse à la prévention : créer des lieux de travail inclusifs et sans harcèlement dans la bioéconomie, offrent les avantages suivants :

apprentissage en ligne à son propre rythme, conçu pour s’adapter aux emplois du temps chargés;

scénarios propres au secteur et conseils pratiques;

étapes facilitant la mise à jour des politiques en y intégrant des principes inclusifs et tenant compte des traumatismes;

certificats d’achèvement pour les participants;

versions française et anglaise offertes.

Créée en collaboration avec le cabinet d’avocats Borden Ladner Gervais (BLG) et révisée par des employeurs et des employés du secteur de la bioéconomie, la formation aborde les réalités d’un secteur où 70 % des organisations ne disposent pas d’un soutien spécialisé en ressources humaines. On prévoit une pénurie de 65 000 travailleurs d’ici 2029 et afin d’attirer et de mobiliser les talents, qui incluent des femmes, des jeunes, des Canadiens racisés, des Autochtones, des personnes en situation de handicap et des personnes 2SLGBTQI+, il faut des lieux de travail sûrs et respectueux pour tout le monde.

« Un lieu de travail sûr et respectueux est plus qu’une bonne affaire : c’est le fondement de l’innovation et de la croissance, ajoute M. Henderson. En investissant dans des formations pratiques, nous donnons aux dirigeants les moyens de constituer des équipes au sein desquelles chaque personne peut s’épanouir et contribuer. »

Pour en savoir plus et s’inscrire aux cours, consultez biotalent.ca/securitedanslabioeconomie.

Robert Henderson demeure à votre disposition pour fournir de plus amples renseignements

« Toute personne a le droit de se sentir en sécurité dans son milieu de travail. Je suis fier d’appuyer le projet novateur de BioTalent Canada, qui permet aux entreprises de lutter contre le harcèlement sexuel en milieu de travail et d’assurer la conformité à la loi. Cette approche propre à l’industrie permet de créer des espaces de travail où chaque personne peut se sentir respectée et en sécurité. »

— L’honorable Sean Fraser, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Un milieu de travail sécuritaire et respectueux est essentiel à une économie canadienne solide. C’est pourquoi notre gouvernement soutient BioTalent Canada dans ses efforts visant à mettre à la disposition des entreprises les outils nécessaires pour prévenir et contrer le harcèlement sexuel en milieu de travail. En favorisant des environnements où chaque personne se sent valorisée et protégée, nous aidons les entreprises à attirer des talents, à améliorer leur productivité et à stimuler la croissance économique du Canada. »

— Yasir Naqvi

Député d’Ottawa-Centre

Cette initiative est financée par le ministère de la Justice Canada.

À propos de BioTalent Canada

BioTalent Canada soutient les gens derrière la science essentielle. Reconnue comme la source incontournable de renseignements sur le marché du travail, BioTalent Canada guide les contributeurs de la bioéconomie avec des données factuelles et des normes axées sur l’industrie. En tant que partenaire-conseil en développement de la main-d’œuvre, elle s’efforce de catalyser l’intelligence en bioéconomie, de combler le fossé entre les talents prêts à l’emploi et les employeurs et d’assurer l’agilité, la résilience et la durabilité de l’un des secteurs les plus vitaux du Canada.

BioTalent Canada a reçu diverses distinctions qui lui ont été attribuées après une analyse rigoureuse et indépendante de l’organisation. Elle applique en son sein les mêmes normes qu’elle recommande à ses partenaires et, pour cette raison, a reçu les marques de reconnaissance suivantes :

L’un des Meilleurs lieux de travail MC de 2019 à 2025 et l’un des Meilleurs lieux de travail pour les soins de santé pour 2023 par Great Place to Work Canada MD

de 2019 à 2025 et l’un des Meilleurs lieux de travail pour les soins de santé pour 2023 par Great Place to Work Canada Best Leader in Diversity, Equity, and Inclusion remis par Best Ottawa Business Awards 2024

2024 Collaboration Catalyst par Magnet Network

L’un des prix Best Places to Work au Canada par HRD Canada en 2024

5-Star Diversity, Equity and Inclusion Employer par Canadian HR Reporter depuis 2023

Employeur de choix par Canadian HR Reporter pour 2025

Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à biotalent.ca.