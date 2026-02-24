Canoga Perkins和Druid为关键任务专用5G网络提供支持FRER的高韧性解决方案

加州查茨沃斯和爱尔兰布雷--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Canoga Perkins和Druid Software在2025年冬季Druid演示日活动上展示了双方的合作成果，其中Canoga Perkins演示了用于可靠性的帧复制和消除技术(FRER)。这标志着面向采矿、工业自动化和智能制造等行业关键任务应用的网络新时代正式到来。FRER是顶尖的数据保护机制，可为关键任务数据提供无与伦比的无损传输。Canoga Perkins和Druid搭建了一套专用5G网络，其中SyncMetra为Druid的Raemis核心网和无线区域网(RAN)之间的流量提供保护，实现无中断故障切换和持续视频传输。

Canoga Perkins欣然宣布，公司将重返2026年巴塞罗那世界移动通信大会(MWC Barcelona)，届时将再次展示其先进的技术演示，重点呈现FRER和前沿5G TSN解决方案。

Canoga Perkins团队将现场出席，探讨确定性网络领域的最新进展，包括用于可靠性的帧复制和消除技术(FRER)和5G时间敏感网络(TSN)领域的突破性成果。

如需预约与打造5G TSN解决方案的专家会面，请联系：marketing@canogaperkins.net。

技术介绍

Canoga Perkins SyncMetra解决方案：SyncMetra®平台体现了公司对创新的承诺。它是一款软件定义、IT运维模式的5G传输解决方案，集成了时间敏感网络(TSN)技术，可提供工业自动化、企业AI和AR/VR应用所必需的超高可靠性、低时延通信。SyncMetra®简化了专用5G网络的部署和管理，使企业能够以前所未有的便捷性和效率驾驭下一代技术的强大功能。

Druid Software Raemis™核心网平台：Raemis™是一款企业级、符合3GPP标准的平台，旨在简化面向各行业企业和关键任务场景的高韧性专用网络部署和管理。Raemis™的设计注重灵活性，支持网络切片、从数十台到数万台互联设备的可扩展部署模式，并通过内置REST API实现无缝集成。Raemis™运行在商用现货(COTS)基础设施上，且完全兼容任意无线设备，可与任何RAN厂商无缝集成，确保架构灵活性、厂商独立性和长期投资保护。

共同愿景与联合开发解决方案的未来

Canoga Perkins总裁Malik Arshad表示：“我们深知，客户所寻求的远不止单一产品；他们需要能够全面解决其复杂且不断变化的运营挑战的解决方案。我们很高兴能为最关键的应用场景打造端到端5G TSN解决方案，以此应对这些挑战。”

他继续道：“与Druid Software的这项重要合作，彰显了我们致力于深化生态系统协同、与其他行业领军企业共同主动引领行业的决心。通过整合双方的行业专业能力，我们将能够提供统一、高效且极具灵活性的5G TSN解决方案，推动下一波工业自动化和自主化发展。”

行业领军企业、生态系统合作伙伴和客户可以期待Canoga Perkins和Druid持续推出突破性创新成果。

Druid Software全球战略伙伴关系总裁Tadhg Kenny表示：“专用5G正在超越涵盖范围和容量的范畴，成为工业控制系统的骨干。通过以Raemis™为核心，并借助Canoga Perkins的FRER功能保护流量传输，我们展示了从核心网到RAN整条数据路径的工业级韧性和无中断故障切换能力。在此基础上，Druid和Canoga Perkins将就围绕时间敏感网络集成展开更深入的合作进行持续讨论，强化双方为最高要求的工业应用提供确定性性能的共同承诺。”

关于Druid Software

Druid Software成立于2000年，总部位于爱尔兰，是专用蜂窝网络技术的行业领导者。成熟且经过实地验证的Raemis™为各类蜂窝核心网功能提供超高效率、高可扩展性平台，并且同时支持4G和5G技术。平台拥有大量专为多行业关键任务应用设计的独特功能。

关于Canoga Perkins

凭借逾五十年的工程技术积累，Canoga Perkins长期引领关键任务型网络解决方案的发展，为各行业持续创新与稳健增长提供坚实支撑。公司深受全球领先的服务提供商、工业企业、公用事业机构、军方及政府机构信赖，将深厚的技术传承与持续进取的创新精神紧密结合。Canoga Perkins在可行场景下积极引入AI能力，设计兼具高可靠性与高安全性、同时具备出色可扩展性与灵活适应性的智能解决方案，助力客户始终走在技术演进的前沿。

若要了解更多信息，请访问 www.canogaperkins.net 。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。