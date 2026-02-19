Andersen Consulting amplía sus servicios de asesoría sobre activos inmobiliarios mediante la colaboración con Grinity

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting ha celebrado un acuerdo de colaboración con Grinity, consultora de activos inmobiliarios que brinda servicios técnicos, medioambientales y de desarrollo sostenible a los mercados de la construcción y los bienes raíces.

Grinity, que opera en la República Checa y Eslovaquia con más de 130 profesionales, atiende a clientes privados y públicos en lo referido a desarrollo comercial, industria, tecnología, automoción y sostenibilidad. La empresa brinda experiencia multidisciplinaria en gestión de proyectos y costos, asesoría técnica, servicios transaccionales, consultoría ESG y optimización energética para edificios.

“La sostenibilidad se ha convertido en una necesidad estratégica, pero los clientes también necesitan una entrega integrada en cuanto a alcance, costo, cronogramas, riesgo y calidad”, señaló Pavel Čermák, director ejecutivo de Grinity. “Al combinar nuestra gestión de proyectos y costos, asesoría técnica y experiencia en optimización de energía con la plataforma global de Andersen, podemos brindar soluciones integrales y con visión de futuro que impulsen el valor a largo plazo para los clientes y sus partes interesadas”.

Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen, agregó: “Grinity ha consolidado una sólida trayectoria en la ejecución de proyectos y el asesoramiento especializado para el entorno construido. Su modelo de servicio multidisciplinario —desde la diligencia debida y la gestión de proyectos y programas hasta el asesoramiento en materia de ESG y taxonomía de la UE— complementa las capacidades globales de Andersen y fortalece nuestra capacidad para ayudar a los clientes a hacer frente a complejos desafíos normativos, operativos y de sostenibilidad, a la vez que mantenemos una ventaja competitiva”.

