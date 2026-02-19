-

Andersen Consulting amplía sus servicios de asesoría sobre activos inmobiliarios mediante la colaboración con Grinity

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting ha celebrado un acuerdo de colaboración con Grinity, consultora de activos inmobiliarios que brinda servicios técnicos, medioambientales y de desarrollo sostenible a los mercados de la construcción y los bienes raíces.

Grinity, que opera en la República Checa y Eslovaquia con más de 130 profesionales, atiende a clientes privados y públicos en lo referido a desarrollo comercial, industria, tecnología, automoción y sostenibilidad. La empresa brinda experiencia multidisciplinaria en gestión de proyectos y costos, asesoría técnica, servicios transaccionales, consultoría ESG y optimización energética para edificios.

“La sostenibilidad se ha convertido en una necesidad estratégica, pero los clientes también necesitan una entrega integrada en cuanto a alcance, costo, cronogramas, riesgo y calidad”, señaló Pavel Čermák, director ejecutivo de Grinity. “Al combinar nuestra gestión de proyectos y costos, asesoría técnica y experiencia en optimización de energía con la plataforma global de Andersen, podemos brindar soluciones integrales y con visión de futuro que impulsen el valor a largo plazo para los clientes y sus partes interesadas”.

Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen, agregó: “Grinity ha consolidado una sólida trayectoria en la ejecución de proyectos y el asesoramiento especializado para el entorno construido. Su modelo de servicio multidisciplinario —desde la diligencia debida y la gestión de proyectos y programas hasta el asesoramiento en materia de ESG y taxonomía de la UE— complementa las capacidades globales de Andersen y fortalece nuestra capacidad para ayudar a los clientes a hacer frente a complejos desafíos normativos, operativos y de sostenibilidad, a la vez que mantenemos una ventaja competitiva”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la IA, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo consultoría, asesoramiento fiscal, legal, de valoración, movilidad global y experiencia en asesoría de primer nivel en una plataforma global con más de 50.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 1000 ubicaciones a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseFrenchPolishChinese TraditionalChinese Simplified

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting amplía sus capacidades de datos y análisis con Insight Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting mejora su plataforma a través de un acuerdo de colaboración con Insight Consulting, una consultora líder en estrategia digital y de datos con presencia en Sudáfrica, Mozambique y el Reino Unido. Insight Consulting ofrece servicios integrales en toda la red de valor digital, incluyendo estrategia digital, fluidez digital, IA empresarial, desarrollo de software a medida, integración de datos, análisis, planificación y previsión. Sus equipos mult...

Andersen Consulting amplía las capacidades del talento ejecutivo con Lansdowne Executive Search

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting fortalece su práctica de capital humano mediante un acuerdo de colaboración celebrado con Lansdowne Executive Search, empresa con sede en Dublín que se especializa en la búsqueda de ejecutivos, la gestión interina y los nombramientos para directorios. "Fundada en 2015, Lansdowne Executive Search es una empresa irlandesa que ofrece servicios de búsqueda de ejecutivos de alto nivel, ejecutivos a tiempo parcial y colocación en directorios. Como b...

Andersen Consulting expande su plataforma en América del Norte con la incorporación de Kezber

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting fortalece su oferta de productos de transformación comercial y ciberseguridad con la incorporación de la firma colaboradora canadiense Kezber. Fundado en 1996, Kezber es un proveedor especializado en paquetes completo de soluciones de TI, incluidos servicios administrados de TI, soporte de infraestructura, ciberseguridad, servicios de nube, desarrollo de software personalizado, inteligencia empresarial y servicios de IA, y automatización de se...
Back to Newsroom