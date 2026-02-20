Balmain Beauty stelt Destin de Balmain voor: een nieuw prestigieus parfum

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Balmain Beauty onthult Destin de Balmain, haar eerste prestigeuze parfum. Dit nieuwe parfum voor dames is een gedurfde, bloemig-fruitige eau de parfum die de onstopbare energie van de Balmain-vrouw samenvat: onafhankelijk, jeugdig en recht voor de raap.

HET VERHAAL: LIVE YOUR DESTINY

Destin de Balmain is de lotsbestemming die je in handen hebt, een traject van optimisme en oneindige mogelijkheden. De hervulbare parfumfles verenigt eenieder die zich zonder regels of verwachtingen uit. Deze gedurfde geur, geïnspireerd op de savoir-faire en moderne impuls van de Parijse Maison, is een eerbetoon aan de weg die je inslaat en je lot dat je beleeft.

“Destin de Balmain onderscheidt zich door een vrolijke, optimistische sprankel rijpe aardbei,” verklaart parfumeur Quentin Bisch.

