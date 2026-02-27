KŌZĒ Stays renforce sa présence dans le marché locatif de luxe avec l’arrivée d’une propriété d’exception de plus de 10 millions de dollars à Mont-Tremblant

MONT-TREMBLANT, Québec--(BUSINESS WIRE)--KŌZĒ Stays, chef de file en gestion de locations de vacances dans la région de Mont-Tremblant et des Laurentides, est fière d’annoncer l’ajout d’une résidence privée prestigieuse à son portefeuille.

La luxueuse propriété Tremblant Cochrane, évaluée à plus de 10 000 000 $, est désormais offerte à la location par l’entremise de KŌZĒ Stays.

Cette demeure d’exception redéfinit les standards du luxe dans la région. Comptant parmi les plus vastes résidences privées offertes en location à Mont-Tremblant, elle ouvre les portes d’un univers qui, jusqu’à présent, demeurait réservé à une clientèle strictement privée et rarement accessible aux visiteurs.

Située sur un domaine spectaculaire de 350 000 pieds carrés avec vue panoramique sur les montagnes de Mont-Tremblant, cette résidence impressionnante de 14 000 pieds carrés a été pensée comme un véritable domaine privé d’exception, bien au-delà du chalet de ski traditionnel.

Ses vastes espaces de réception, ses baies vitrées panoramiques et ses aires de vie généreuses créent un équilibre parfait entre convivialité et intimité. Familles élargies, retraites corporatives et groupes privés peuvent ainsi se rassembler sous un même toit, tout en profitant d’espaces distincts favorisant confort et discrétion.

La propriété compte 18 pièces au total, dont huit chambres, sept salles de bains complètes et trois salles d’eau pour invités. On y retrouve également une salle de cinéma privée au sous-sol, une salle d’entraînement entièrement équipée, une cave à vin, ainsi qu’un quai avec accès privé au lac — un privilège rare dans la région.

Pour la toute première fois dans la région, une résidence de ce calibre est entièrement gérée par une équipe de professionnels et offerte à la réservation. Cette initiative marque l’émergence d’un nouveau segment d’hébergement privé ultra-luxueux à Mont-Tremblant — une rencontre entre l’exclusivité d’un domaine privé et l’excellence d’un service hôtelier.

« Mont-Tremblant a toujours bénéficié d’un patrimoine immobilier remarquable, mais l’expérience de service n’a pas toujours été à la hauteur de ce prestige. Avec KŌZĒ Stays, nous redéfinissons les standards et créons une nouvelle catégorie d’hébergement de luxe dans la région. Nos clients peuvent désormais séjourner dans des résidences privées d’exception tout en profitant des services et de l’attention d’un hôtel de grand luxe. C’est cette alliance qui positionne KŌZĒ Stays comme la référence en matière d’hébergement privé haut de gamme à Mont-Tremblant. »

— Jeffery Khoury, fondateur de KŌZĒ Stays

Réservez dès maintenant : https://reservations.kozestays.com/listings/489820

Briser le plafond de verre du marché de Mont-Tremblant

Historiquement, Mont-Tremblant s’est développée autour d’hôtels de villégiature et de chalets privés. L’arrivée d’un domaine géré d’une valeur de plus de 10 millions de dollars marque un tournant : l’émergence de l’hôtellerie de luxe privée dans la région. Un modèle déjà répandu dans des destinations comme Aspen ou Whistler, mais qui reste rare au Québec, offrant désormais aux visiteurs la possibilité de vivre une expérience exclusive, raffinée et entièrement personnalisée.

L'ajout du domaine de Chemin Cochrane renforce la position dominante de KŌZĒ Stays sur le marché locatif de luxe

Expansion internationale

Parallèlement à sa croissance régionale, KŌZĒ Stays poursuit son expansion à l’international. La société est déjà présente à Dubaï, dans le sud de la France, au Mexique et explore activement d’autres marchés en développement.

KŌZĒ prépare également la prochaine phase de son développement en collaborant avec l’écosystème hôtelier mondial et en travaillant à son intégration au sein de l’un des plus grands groupes hôteliers au monde. L’objectif : connecter des résidences privées gérées professionnellement aux réseaux de distribution internationaux et faire de Mont-Tremblant une destination incontournable du tourisme de luxe à l’échelle mondiale.

À propos de KŌZĒ Stays

KŌZĒ Stays est une société de gestion de locations de vacances offrant un service complet à Mont-Tremblant et à l’international. La société gère un portefeuille exclusif de chalets de luxe et de résidences privées, prenant en charge la gestion des revenus, l’exploitation, l’entretien et le service client, tout en offrant des prestations haut de gamme dans chaque propriété.

