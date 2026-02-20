Visa verlängert Partnerschaft mit Red Bull Formel-1-Teams

SAN FRANCISCO & FAENZA, Italien & MILTON KEYNES, England--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE: V) gab heute die mehrjährige Verlängerung und Ausweitung seiner globalen Partnerschaft mit Oracle Red Bull Racing und Visa Cash App Racing Bulls vom Red Bull F1-Team bekannt.

Aufbauend auf der bahnbrechenden Partnerschaft, die 2024 ins Leben gerufen wurde, bekräftigt die erneuerte Vereinbarung das Engagement von Visa für eine der am schnellsten wachsenden Sportarten der Welt und führt gleichzeitig bedeutende neue Markenrechte, verbesserte Hospitality-Angebote und immersive Erlebnismöglichkeiten für beide Teams ein. Visa wird auch weiterhin Titelpartner des Visa Cash App Racing Bulls Formel-1-Teams und seines F1-Akademieprogramms bleiben und damit die Präsenz von Visa auf und neben der Rennstrecke weiter stärken.

„Diese Verlängerung spiegelt die außergewöhnliche Dynamik wider, die wir mit den Red Bull Racing Teams, Visa Cash App Racing Bulls und Oracle Red Bull Racing aufgebaut haben, sowie unser gemeinsames Bestreben, die Möglichkeiten an der Schnittstelle von Sport, Kultur und Wirtschaft voranzutreiben“, sagte Frank Cooper III, Chief Marketing Officer bei Visa. „Beide Red Bull Formel-1-Teams bieten uns eine dynamische globale Plattform, um auf eindrucksvolle und authentische Weise mit Fans, Kunden und Karteninhabern in Kontakt zu treten – und dieses nächste Kapitel erweitert unsere Präsenz in diesem Sport.“

Erweiterte Partnerschaft mit Oracle Red Bull Racing

Im Rahmen der erneuerten Vereinbarung wird Visa seine Position als wichtiger Partner von Oracle Red Bull Racing beibehalten und gleichzeitig neue, wirkungsvolle Branding-Platzierungen auf den Fahrzeugen hinzufügen, angeführt von einer weiterhin prominenten Platzierung auf dem Frontflügel des RB22. Visa hat sich außerdem exklusive Rechte im Bereich Privatkundengeschäft sowie erweiterte Durchleitungsrechte gesichert.

Die verstärkte Beziehung von Visa zu Oracle Red Bull Racing wird sich über das Red-Bull-Racing-Academy-Programm auch auf die F1 Academy ausweiten. Da die rein weibliche Serie nun in ihr viertes Jahr geht, wird Visa das Engagement von Red Bull durch die Unterstützung von zwei Autos in der Startaufstellung ergänzen und damit seine Unterstützung für alle Red-Bull-Teams in der F1 und der F1 Academy festigen. Die erweiterte Partnerschaft eröffnet ein breiteres Portfolio an Premium-Erlebnissen und einen noch besseren Zugang zum Team.

Paul Gandolfi, Chief Commercial Officer bei Oracle Red Bull Racing, sagte: „In kurzer Zeit haben Oracle Red Bull Racing und Visa eine Partnerschaft aufgebaut, die auf Zusammenarbeit und gegenseitigem Erfolg basiert. Mit Red Bull befinden wir uns im Epizentrum von Sport, Unterhaltung und Lifestyle, was bedeutet, dass wir strategisch gut positioniert sind, um weltweit anerkannte Branchenführer wie Visa in den Sport zu holen, während wir eine neue Ära der Formel 1 einläuten.“

Verlängerung der Partnerschaft mit Visa Cash App Racing Bulls

Die Verlängerung umfasst die Fortsetzung der Titelpartnerschaft von Visa mit Visa Cash App Racing Bulls und die Verlängerung der 2024 eingeführten Teamidentität. Die Vereinbarung beinhaltet die Verlängerung des Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) Academy-Programms und bekräftigt das Engagement von Visa für die Förderung von Frauen im Motorsport.

Peter Bayer, CEO von Visa Cash App Racing Bulls sagte: „Wir sind stolz darauf, unsere Titelpartnerschaft mit Visa zu verlängern und auf der starken Dynamik aufzubauen, die wir seit 2024 gemeinsam geschaffen haben. Visa ist ein außergewöhnlicher Partner für Visa Cash App Racing Bulls und teilt unsere Ambitionen, innovativ zu sein, mit den Fans in Kontakt zu treten und einen bedeutenden Einfluss auf den Sport auszuüben, während wir weiterhin Champions hervorbringen und Kreativität sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke fördern. Wir freuen uns darauf, diese Dynamik mit Visa fortzusetzen und bis 2030 die Grenzen des Möglichen zu erweitern.“

Red Bull-Teams kommen zu den Fans über die Rennstrecke hinaus

Die erneuerte Partnerschaft kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Visa eine wichtige Rolle bei der Red Bull Showrun Tour spielt, die in den USA mit Veranstaltungen in San Francisco, Phoenix, Detroit und Atlanta startet und weltweit ausgeweitet werden soll, um die Fanbindung zu stärken. Die US-Tournee beginnt am 21. Februar 2026 in San Francisco mit dem Red-Bull-Test- und Ersatzfahrer Yuki Tsunoda und wird eine kostenlose, öffentliche Ausstellungsveranstaltung sein, bei der der Marina Boulevard in San Francisco vor der Kulisse der berühmten Golden Gate Bridge in eine Formel-1-ähnliche Demonstrationsstrecke verwandelt wird.

Als offizieller Partner der Red Bull Showrun Tour wird Visa mit Branding auf der Rennstrecke, Integration von Autos und Fahrern, Point-of-Sale-Erlebnissen und exklusiven Angeboten für Visa-Cash-App-Karteninhaber vertreten sein und während des gesamten Wochenendes Inhalte aufnehmen und VIP-Hospitality anbieten.

Hinweis für Redakteure – Über:

Visa: Visa (NYSE: V) ist ein weltweit führender Anbieter digitaler Zahlungslösungen, der Transaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten und staatlichen Stellen in mehr als 200 Ländern und Gebieten ermöglicht. Unsere Mission ist es, die Welt durch das innovativste, bequemste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden und so Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Wir glauben, dass Volkswirtschaften, die alle Menschen überall einbeziehen, alle Menschen überall fördern und den Zugang als Grundlage für die Zukunft des Geldverkehrs betrachten. Weitere Informationen finden Sie unter Visa.com.

Oracle Red Bull Racing: Seit seiner Gründung ist Oracle Red Bull Racing eine wichtige Kraft in der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft, der weltweit führenden Motorsportkategorie. Oracle Red Bull Racing wurde 2005 gegründet, um die Präsenz der Muttergesellschaft Red Bull in der Formel 1 auszubauen und den Status quo in diesem Sport durch eine mutige Mischung aus Leidenschaft, Verspieltheit, Ehrgeiz und Leistung zu revolutionieren. Seitdem hat sich Oracle Red Bull Racing zu einem der erfolgreichsten Teams der Formel 1 entwickelt. Mit mehreren Konstrukteurs- und Fahrertiteln sowie mehr als 100 Rennsiegen setzt Oracle Red Bull Racing sein Streben nach ultimativer Leistung fort – als Rennteam, als Heimat von Champions und als Innovator, der an der Spitze der Technologie arbeitet.

Visa Cash App Racing Bulls Formel-1-Team: Visa Cash App Racing Bulls ist seit 2006 einer der beständigsten Wettbewerber in diesem Sport. VCARB ist eines von zwei Formel-1-Teams im Besitz von Red Bull und dient als Talentschmiede und Sprungbrett für junge Fahrer, die später Rennen und Weltmeisterschaften in der Formel 1 und darüber hinaus gewonnen haben. Das Team wird von Red Bull Ford Powertrains angetrieben und hat seinen Sitz sowohl in Faenza, Italien, als auch in Milton Keynes, Großbritannien. VCARB nimmt auch an der rein weiblichen F1-Academy-Serie teil und setzt damit sein langjähriges Engagement für die Förderung der nächsten Generation von Rennsporttalenten fort.

Abseits der Rennstrecke ist VCARB das Team für eine neue Generation von Fans, indem es die Welt der Formel 1 demokratisiert und den Menschen durch seine Creator Platform und weitere Fan-Initiativen Flügel verleiht. Das Team bringt nicht nur Champions hervor, sondern fördert auch Kreativität.

