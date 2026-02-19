-

Serviceplan Group implementa l'IA creativa nelle operazioni globali in collaborazione con Luma AI

Serviceplan Group diventa il primo dei più grandi gruppi di agenzie al mondo a standardizzare l'intelligenza artificiale per il lavoro creativo nei flussi di lavoro professionale di grandi dimensioni, rafforzando la produttività e la competitività a lungo termine.

original Serviceplan Group today announced a strategic partnership with Luma AI to deploy AI for creative work across the agency group’s global operations. Shown here (L-R) Alex Schill, Global Chief Creative Officer of Serviceplan Group, Jason Day, Head of EMEA for Luma AI, Amit Jain, Co-Founder and CEO of Luma AI, and Florian Haller, CEO of Serviceplan Group.

Serviceplan Group today announced a strategic partnership with Luma AI to deploy AI for creative work across the agency group’s global operations. Shown here (L-R) Alex Schill, Global Chief Creative Officer of Serviceplan Group, Jason Day, Head of EMEA for Luma AI, Amit Jain, Co-Founder and CEO of Luma AI, and Florian Haller, CEO of Serviceplan Group.

PALO ALTO, Calif. e MONACO--(BUSINESS WIRE)--Serviceplan Group oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Luma AI per implementare l'IA per il lavoro creativo nelle attività globali del gruppo di agenzie.

L'accordo prevede per Luma AI il ruolo di partner tecnologico di IA di Serviceplan Group, integrando l'IA per il lavoro creativo in flussi di lavoro professionali che comprendono strategia, sviluppo creativo, produzione di contenuti e consegna. L'introduzione segna un importante traguardo operativo per Serviceplan Group, posizionandolo come primo tra i gruppi di agenzie più grandi al mondo a standardizzare l'IA per il lavoro creativo di grandi dimensioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Peter Binazeski
Luma AI
peter@lumalabs.ai

Maria Astraukh
Serviceplan Group
presse@house-of-communication.com

Industry:
Luma AI Logo
Luma AI Logo

Luma AI

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Peter Binazeski
Luma AI
peter@lumalabs.ai

Maria Astraukh
Serviceplan Group
presse@house-of-communication.com

More News From Luma AI

Riassunto: Luma AI apre le porte al mercato internazionale con l'ex direttore di WPP Jason Day alla guida della nuova sede di Londra

PALO ALTO, Calif. e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Luma AI, l'azienda all'avanguardia nell'intelligenza artificiale che costruisce intelligenza AGI multimodale ed è nota per il suo prodotto di punta Dream Machine, oggi ha annunciato un importante passo avanti nella sua espansione globale con l'apertura della sua prima sede internazionale a Londra, Regno Unito. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte un...

Riassunto: Luma AI raccoglie 900 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie C condotto da HUMAIN e collabora a un supercluster di AI da 2 gigawatt in Arabia Saudita

PALO ALTO, Calif. e WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Luma AI, l'azienda di intelligenza artificiale all'avanguardia che crea AGI multimodali, oggi ha annunciato la raccolta di 900 milioni di dollari in un round di investimento di serie C, condotto da HUMAIN, una società PIF (fondo di investimento pubblico) che offre soluzioni globali complete di AI, con la partecipazione significativa di AMD Ventures e degli investitori esistenti Andreessen Horowitz, Amplify Partners e Matrix Partners. Il testo ori...
Back to Newsroom