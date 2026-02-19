Serviceplan Group implementa l'IA creativa nelle operazioni globali in collaborazione con Luma AI

PALO ALTO, Calif. e MONACO--(BUSINESS WIRE)--Serviceplan Group oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Luma AI per implementare l'IA per il lavoro creativo nelle attività globali del gruppo di agenzie.

L'accordo prevede per Luma AI il ruolo di partner tecnologico di IA di Serviceplan Group, integrando l'IA per il lavoro creativo in flussi di lavoro professionali che comprendono strategia, sviluppo creativo, produzione di contenuti e consegna. L'introduzione segna un importante traguardo operativo per Serviceplan Group, posizionandolo come primo tra i gruppi di agenzie più grandi al mondo a standardizzare l'IA per il lavoro creativo di grandi dimensioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.