Calvin Klein Fragrances annuncia che ROSALÍA è il volto dei nuovi euphoria elixirs

Calvin Klein, Inc., parte di PVH Corp. [NYSE: PVH], e Calvin Klein Fragrances, una divisione di Coty Inc. [NYSE: COTY], oggi presenta la cantautrice vincitrice di GRAMMY® Award ROSALÍA come il volto degli euphoria elixirs , una nuova collezione di tre creazioni distinte di profumi intensi.

Un nuovo audace capitolo dell'iconica franchise euphoria, euphoria elixirs sono un'esplorazione sensoriale di sicurezza di sé, piacere e sensualità. Incarnate in ROSALÍA, icona globale e ambasciatrice Calvin Klein, la campagna fonde movimento e colori vivaci in una esplorazione accattivante della libertà senza limiti.

