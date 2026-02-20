-

Calvin Klein Fragrances annuncia che ROSALÍA è il volto dei nuovi euphoria elixirs

La campagna, guidata dalla superstar globale e ambasciatrice del brand, esplora gli universi distinti delle tre nuove fragranze

original Calvin Klein Fragrances announces ROSALÍA as the face of new euphoria elixirs.

Calvin Klein Fragrances announces ROSALÍA as the face of new euphoria elixirs.

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Calvin Klein, Inc., parte di PVH Corp. [NYSE: PVH], e Calvin Klein Fragrances, una divisione di Coty Inc. [NYSE: COTY], oggi presenta la cantautrice vincitrice di GRAMMY® Award ROSALÍA come il volto degli euphoria elixirs , una nuova collezione di tre creazioni distinte di profumi intensi.

Un nuovo audace capitolo dell'iconica franchise euphoria, euphoria elixirs sono un'esplorazione sensoriale di sicurezza di sé, piacere e sensualità. Incarnate in ROSALÍA, icona globale e ambasciatrice Calvin Klein, la campagna fonde movimento e colori vivaci in una esplorazione accattivante della libertà senza limiti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Coty, Inc.: Christyanna Nguyen, Direttore provvisorio delle PR, Christyanna_Nguyen@cotyinc.com
Calvin Klein, Inc.: Noelia Callejas, Direttore Sr., PR, noeliacallejas@ck.com

Industry:

Coty

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Coty, Inc.: Christyanna Nguyen, Direttore provvisorio delle PR, Christyanna_Nguyen@cotyinc.com
Calvin Klein, Inc.: Noelia Callejas, Direttore Sr., PR, noeliacallejas@ck.com

More News From Coty

Riassunto: Calvin Klein Fragrances lancia CK One Essence

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Calvin Klein, Inc., impresa del gruppo PVH Corp. [NYSE: PVH] e Calvin Klein Fragrances, un business Coty Inc. [NYSE: COTY], lanciano CK One Essence, un profumo di altissima qualità, più intenso di quello iconico originale, aggiungendo così una fragranza particolarmente intensa alla linea CK One. Lanciata 30 anni dopo l’originale CK One, la nuova CK One Essence rende omaggio al DNA della fragranza originale e ne celebra la tradizione culturale, riaffermandone l’evoluzi...
Back to Newsroom